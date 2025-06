Il retroscena svelato da Mara Venier su una iconica puntata di Capodanno dove ricevette pesanti accuse. Ecco tutta la verità.

Ha raccontato la pesante umiliazione subita in ambito lavorativo ma non solo. Nell’intervista molto speciale rilasciata a Vanity Fair, Mara Venier ha avuto modo anche di raccontare alcuni aneddoti relativi ad altri episodi che l’hanno vista finire al centro dell’attenzione e, non per forza, in modo positivo. In particolare quando, ad una puntata speciale di Capodanno, venne accusata di essere ubriaca.

Mara Venier e la puntata di Capodanno

Nel corso della sua intervista a Vanity Fair, come detto, Mara Venier ha parlato di tantissimi argomenti ed è tornata anche su un episodio che le fu molto contestato e che fu per lei molto spiacevole: Capodanno 2002 quando negli studi di Domenica In si stava festeggiando appunto l’anno nuovo con una puntata speciale.

In quella occasione, la Venier aveva ballato con Giucas Casella e Massimo Boldi in diretta per festeggiare il nuovo anno e, all’epoca dei fatti, molti avevano pensato che fosse ubriaca, accusandola di conseguenza di poca professionalità e non solo.

Le accuse e la verità

A Vanity Fair, la Venier ha vuotato il sacco svelando cosa accadde veramente in quella puntata di Capodanno: “Non ero ubriaca”, ha spiegato la conduttrice. “Tutti hanno pensato che io fossi ubriaca. Questo è un capodanno presentato nel mio studio di Domenica In. La verità è che io avevo una polmonite ed ero carica di cortisone e anche antibiotici. Avevo una febbre a 40 e avevo due medici in studio. Ma, come al solito, io non mollo mai. Mi devono abbattere. L’ho sempre dimostrato in tutta la mia vita”. Anche in quell’occasione, quindi, la donna aveva mostrato grande attaccamento al proprio lavoro e massima professionalità, anche se sul momento in pochi avevano notato lo sforzo e si erano limitati all’apparenza e a fare ipotesi errate, evidentemente.