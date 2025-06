Elisa Visari e il bebè in arrivo con Damante: “Come lo abbiamo scoperto”

La gravidanza ma non solo: Elisa VIsari racconta la dolce attesa e il rapporto con Andrea Damante, dal principio al futuro.

Dopo aver annunciato dolcemente l’arrivo del loro primo figlio insieme, Elisa Visari e Andrea Damante si stanno godendo questa fase della loro vita in attesa dell’arrivo del loro primo bebè. A parlare della gravidanza ma in generale anche del rapporto di coppia, dagli inizi ad oggi, è stata l’influencer e modella al podcast ‘Ciak si gira’.

Elisa Visari e la storia con Andrea Damante

Parlando a ruota libera al podcast ‘Ciak si gira’ di Elisa Maino, Elisa Visari ha raccontato prima di tutto come sia andata la sua storia con Andrea Damante, partendo dal principio. “Noi ci siamo conosciuti che io stavo girando ‘Luce dei tuoi occhi’ ed ero sul set a Vicenza in pieno Covid. Lui dice che mi aveva visto a Milano… Ti dico la verità: questa cosa non me la ricordo…”, ha spiegato la ragazza.

Ad ogni modo a rendere possibile la loro storia ci ha pensato un’amica in comune che “ci ha organizzato un appuntamento. Io non lo conoscevo. Poi mi ha scritto subito dopo e da lì ci siamo iniziati a vedere a Milano. Se è stato amore a prima vista? Per me no, per lui sì. Io sono andata molto cauta”.

Il bebè in arrivo: come l’hanno scoperto

La storia poi si è sviluppata molto bene fino, appunto, al lieto annuncio della gravidanza. La bella Elisa ha raccontato: “Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social”, ha svelato la ragazza. “L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme“.

La ragazza ha poi aggiunto che come coppia stanno affrontando questa fase “insieme”. “Sono contenta che sia un maschietto, anche se mi sentivo fosse femmina”, ha aggiunto la Visari. “Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi”, ha detto prima di partire per un weekend di relax a Limone sul Garda ben documentato sui social.