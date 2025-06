Incidente per Giulia Salemi in tv: la foto in ospedale

Piccolo incidente per Giulia Salemi che nella trasmissione The Cage è stata vittima di un problemino che l’ha costretta a finire in ospedale.

Seguitissima sui social e in tv, Giulia Salemi è tornata a far parlare di sé. Questa volta, però, non per la sua storia con Pierpaolo Pretelli e la lontananza dal compagno, impegnato a L’Isola dei Famosi 2025 nei panni di inviato, bensì per un incidente che l’ha vista essere travolta da un oggetto pesante durante l’ultima puntata mandata in onda di The Cage, sul Nove. Un episodio che l’ha costretta persino ad andare in ospedale.

Giulia Salemi, incidente in tv a The Cage

Come anticipato, Giulia Salemi è stata sfortunata protagonista di un piccolo incidente durante la puntata di The Cage andata in onda nelle scorse ore. Nello specifico, l’amata influencer e volto tv è stata travolta da un concorrente che stava trasportando dal centro dello studio alla gabbia, dove era posizionata lei, una casetta per gatti.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

In questo senso, l’oggetto era decisamente grande e sicuramente pesante. Il concorrente lo ha trasportato con foga ma ad un certo punto ha travolto in pieno proprio la povera Giulia provocandone una caduta e dell’evidente dolore. “Scusami Giulia non l’ho fatto di proposito”, ha detto mortificato il concorrente. “No tranquillo”, ha risposto la ragazza in modo professionale andando avanti con il suo lavoro.

La foto in ospedale: come sta l’influencer

A svelare, però, l’entità di quel colpo ricevuto è stata ora la stessa Giulia. Essendo le puntate di The Cage registrate, la donna non ha potuto dire nulla prima di adesso. Eccola quindi sui social svelare cosa effettivamente le sia capitato dopo quella situazione. Con una storia su Instagram, la Salemi ha svelato: “Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni”. A corredo del testo, una foto che la ritrae in una sala, presumibilmente d’ospedale, su una sedia a rotelle, probabilmente dopo aver fatto degli esami specifici al ginocchio per sicurezza. Ad ogni modo adesso sembra che la donna stia decisamente meglio. Per fortuna…