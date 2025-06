Clara sotto le coperte, arriva lo scherzo di Fedez: il video

Continuano a far parlare di loro Fedez e Clara. La cantante è stata sorpresa da uno scherzo “ad effetto” del rapper. Le immagini.

Hanno smentito le voci di un presunto flirt tra loro ma i nomi di Clara e Fedez continuano ad essere tra i più chiacchierati dell’ultimo periodo. A conferma di questo, ecco l’ennesimo siparietto che li ha visti coinvolti. Nello specifico uno scherzo che il rapper ha fatto all’amica e collega al suo risveglio mentre ancora era sotto le coperte…

Fedez e Clara: flirt o no?

Nelle ultime settimane si è tanto parlato del rapporto tra Fedez e Clara. Dopo un presunto bacio “beccato” dai paparazzi, i due artisti che hanno collaborato per il brano ‘Scelte stupide’ hanno provato a smentire e dire la loro senza, però, mai veramente prendere una posizione certa e salda che potesse chiudere una volta per tutte i rumors.

“Io penso che il gossip faccia parte del gioco, ok… ci sta. Fa parte del gioco”, erano state alcune delle parole della ragazza a SuperGuida Tv. Anche al Pulp Podcast, entrambi avevano provato a sviare smentendo il flirt ma senza realmente crederci al massimo. Ora, ecco un altro momento tra i due che, almeno sulla carta, conferma un grande feeling.

Lo scherzo “sotto le coperte”. il video

Federico e Clara sono stati impegnati nelle scorse ore in Puglia per la serata del Battiti Live. Al risveglio, il rapper ha deciso di fare uno scherzo alla collega. La cantante stava dormendo nella sua camera, nella villa dove ha soggiornato insieme a Federico, quando ad un certo punto proprio Fedez l’ha svegliata con una bottiglia d’acqua versata in testa. Il filmato è stato condiviso tra le stories di entrambi, con l’uomo che ha ironizzato: “Ma quanto ti diverti con Federico?”. Dal canto suo la giovane ha replicato che in qualche modo avrà la sua vendetta.