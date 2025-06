Martina Stella difende il premio condiviso Elodie-Matilda De Angelis ai Nastri D’Argento: “Il cinema è un gioco di squadra”.

Martina Stella, madrina dell’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival in corso a Cagliari fino al 22 giugno, ha espresso la sua opinione sulle polemiche legate al premio condiviso ai Nastri d’Argento. L’attrice ha commentato la discussa decisione di assegnare la statuetta come Miglior attrice non protagonista sia a Elodie che a Matilda De Angelis per il film Fuori di Mario Martone. Ma scopriamo che cosa ha detto l’attrice.

Martina Stella dice la sua: “Giusto così”

Dopo le parole di De Angelis a Il Fatto Quotidiano, che a dichiarato “Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità“, Stella ha replicato: “Ma è stato giusto così, fare film è un gioco di squadra“. Un messaggio chiaro, che sottolinea l’importanza del lavoro collettivo nell’industria cinematografica.

Martina Stella

Nel corso dell’incontro con la stampa, Martina Stella ha ricordato i suoi esordi: “Galeotto fu L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Al provino ero molto tesa, ma lui mi mise subito a mio agio, mi chiese di parlare con il mio accento toscano nonostante il personaggio fosse romano“.

Un’esperienza che ha segnato l’inizio della sua carriera, regalandole l’opportunità di lavorare con grandi maestri.

La vita privata e i nuovi progetti di Martina Stella

Parlando del suo rapporto con il cinema, Stella ha ammesso: “Non ho rimpianti. Il cinema non è mai stato il mio pilastro, ho sempre cercato di fare tante cose. La mia passione è sempre stata il teatro“. Proprio in teatro è tornata di recente, interpretando Lina Lamont nel musical Cantando sotto la pioggia, diretto da Luciano Cannito: “È stato un ritorno a casa, un’esperienza terapeutica“.

Martina Stella si è detta felice del suo equilibrio tra lavoro e famiglia: “Sono molto presente come mamma, Leonardo ha 3 anni e Ginevra 12. Lei ora si vergogna a fare i video con me sui social, è ribelle come lo ero io”.