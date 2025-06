Cristina Fogazzi si racconta al podcast One More Time: il difficile rapporto con i genitori e le sfide personali.

Cristina Fogazzi, l’imprenditrice nota come l’Estetista Cinica, ha condiviso nel podcast One More Time di Luca Casadei il difficile vissuto della sua infanzia. Figlia di genitori separati, Cristina ha raccontato: “I miei si separano nel ’75 e mia mamma prende malissimo questa cosa, era una sorta di stigma. Nel suo orizzonte degli eventi, l’idea di essere una donna separata non esisteva“.

La madre, infatti, visse quel periodo con profonda sofferenza, e il clima familiare fu segnato da liti violente e continue riconciliazioni: “Insieme non duravano, hanno sempre litigato tanto, liti molto violente. Io avevo paura a uscire di casa e lasciarli soli“. Ma ci sono stati anche altri racconti che hanno sconvolto i fan dell’imprenditrice. Scopriamo che cosa ha confessato.

Il tentato suicidio della madre e il ruolo della piccola Cristina

Uno degli episodi più drammatici raccontati nel corso dell’intervista da Cristina Fogazzi riguarda il tentativo di suicidio della madre davanti ai suoi occhi: “Ho 8 anni e mia mamma sta in una delle sue depressioni. Una sera discutiamo, ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me“.

In quel momento, disperata, Cristina cercò aiuto come poteva: “Ho chiamato la mia maestra, perché sapeva che avevo una famiglia complicata. Mia mamma è proprio andata fuori di testa, sbatteva la testa per terra“.

Solo molti anni dopo, alla madre fu diagnosticato un disturbo bipolare: “Abbiamo lottato dieci anni per stabilizzarle l’umore“.

Il percorso di rinascita di Cristina Fogazzi tra terapia e consapevolezza

Cristina ha spiegato quanto la terapia sia stata fondamentale per superare le ferite del passato e ritrovare la serenità: “Io non ho mai voluto figli perché un po’ sono stati figli i miei genitori e un po’ è come se ci fosse una bambina dentro di me“.

Ha descritto la sua trasformazione interiore con parole toccanti: “Ho capito che le canne nel vento possono suonare. Io sono la cosa stabile e ho una bambina dentro piccola alla quale dico: ‘ci sono io che ti proteggo’“.