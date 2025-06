Cancellato il programma di Pino Strabioli, Il Caffe. Secondo i social i presunti motivi: “Perché sono gay e di sinistra, come fossero colpe”.

Pino Strabioli rompe il silenzio dopo l’annuncio della cancellazione del suo storico programma Il Caffè dalla programmazione Rai. La trasmissione, in onda da anni su RaiUno, non compare nei palinsesti della prossima stagione. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha espresso amarezza per la decisione e svelato il legame profondo che lo unisce al servizio pubblico: “Lavoro in Rai da 32 anni e mi dispiacerebbe non restare in questa ‘casa del servizio pubblico‘”. Ma scopriamo quali sono i motivi dietro la drastica decisione.

Le accuse sui social e la risposta di Pino Strabioli

Dopo la notizia, Pino Strabioli ha dovuto fronteggiare una valanga di commenti sui social, molti dei quali offensivi e carichi di pregiudizio.

“Scrivono che mi hanno fatto fuori perché sono di sinistra e omosessuale, come se fossero colpe” ha dichiarato Strabioli, denunciando un clima di odio ingiustificato.

Pino Strabioli

Tuttavia, ha voluto ringraziare il vasto pubblico che ha espresso sostegno e solidarietà: “A fronte di questo piccolo gruppo di odiatori, c’è stato un enorme sostegno in favore della trasmissione, cosa che mi riempie di gioia“.

Il futuro in Rai e i ricordi personali

Nonostante la delusione per la chiusura de Il Caffè, Pino Strabioli non perde la speranza di continuare a lavorare in Rai.

“Non voglio contrattoni, mi basta quel poco che guadagno, ma voglio uno spazio mio dove poter esprimere quello che sono” ha affermato. Nell’intervista ha anche condiviso aneddoti legati a grandi personaggi come Paolo Poli e Paolo Villaggio, raccontando con passione la sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Ora non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro di Pino Strabioli, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.