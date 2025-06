Clara smentisce il flirt con Fedez e rivela: “A lui piacciono molto le mie amiche”, confessione nella puntata del podcast.

Nel mondo dello spettacolo italiano, pochi nomi generano tanto interesse quanto Fedez. Il rapper, imprenditore e volto noto del web è tornato al centro del gossip, questa volta per il presunto flirt con la cantante Clara, con cui ha condiviso il microfono in una puntata di Pulp Podcast. La chiacchierata, guidata da Mr Marra, ha offerto l’occasione perfetta per commentare ironicamente i pettegolezzi che li vedono protagonisti. Ma non sono mancate le rivelazioni bomba. Scopriamo che cosa hanno raccontato i due cantanti.

Fedez e Clara rispondono con ironia: “Nessuna relazione”

La scintilla delle voci è nata da uno scatto paparazzato che li ritraeva in atteggiamenti ambigui, dando adito all’idea di un bacio. Ma entrambi, nel corso della puntata, hanno affrontato il tema con leggerezza.

Clara ha scherzato dicendo: “A Federico piacciono tanto le mie amiche” mentre Fedez si è interrogato sul ruolo dei paparazzi oggi: “Mi chiedo che senso abbia il loro mestiere“.

L’episodio ha assunto toni ironici e surreali, quando Mr Marra ha finto di confessare una relazione con Ketama, ospite del podcast insieme a Clara. Il tutto ha contribuito a smontare definitivamente la narrazione di un legame amoroso tra Fedez e Clara, che si divertono apertamente a giocare con le voci che li circondano.

Fedez e Clara, nient’altro che amici

Fedez ha colto l’occasione per parlare di progetti futuri, come l’idea di produrre un film splatter con celebrità che interpretano se stesse, citando tra i protagonisti anche Clara. Quest’ultima, divertita, ha rilanciato: “Aggiungiamo tutte le mie amiche che piacciono a Federico” sdrammatizzando ancora una volta sul gossip.

Alla luce di quanto emerso, è chiaro che tra Fedez e Clara c’è solo una complicità artistica e una sincera amicizia. Nessun flirt, solo tante risate e una collaborazione che funziona anche dietro i microfoni.