Dopo il presunto avvicinamento tra lei e Fedez e la foto del bacio, ecco Clara uscire allo scoperto e fare chiarezza su tutto.

Non solo lo scatto del presunto bacio, ora anche il loro pubblico ha chiesto apertamente “effusioni” durante l’ultima esibizione. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Fedez e Clara, molto chiacchierati dei recente dopo le foto che li avrebbero visti scambiarsi un dolce “kiss” a stampo. A fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato la giovane artista.

Il presunto bacio tra Clara e Fedez

Sono state giornate ricche di chiacchiere e rumors sul conto di Clara e Fedez. I due, protagonisti del brano di successo ‘Scelte stupide’, sono stati pizzicati in quella che è sembrata a tutti una tenera effusione in pubblico, ovvero un bacio a stampo. Un gesto che ha subito fatto discutere aprendo agli interrogativi dei vari fan.

Fedez – www.donnaglamour.it

Se da una parte il rapper non ha mai commentato, dall’altra la Soccini ha in un primo momento negato tutto salvo poi dare una spiegazione un po’ diversa nelle ultime ore. Rispondendo ad alcune domande di SuperGuida Tv, infatti, la giovane cantante ha spiegato meglio come starebbero le cose.

La verità sul loro rapporto

Parlando del feeling a livello lavorativo con Fedez, Clara ha detto: “La collaborazione è nata naturalmente. Mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendomi che aveva scritto una canzone e che voleva ne facessi parte scrivendoci e registrandola con lui”. E così: “È nata così Scelte stupide. Gli voglio un grande bene e sono felice dell’estate che ci aspetta“.

E sul bacio, ecco la verità della cantante sempre a SuperGuida Tv: “Io penso che il gossip faccia parte del gioco, ok… ci sta. Fa parte del gioco“. Insomma, per il momento la ragazza ha preferito non aggiungere altro magari anche per sfruttare la cosa a proprio favore e far balzare ancora di più la loro hit in cima alle classifiche.