“Amava la vita”: Pier Silvio Berlusconi ricorda il compianto padre e si commuove

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio Berlusconi, lo ha ricordato con tutta Mediaset.

Nelle scorse ore era stata Barbara a ricordare il compianto padre. Ora è toccato a Pier Silvio Berlusconi omaggiare il Cavaliere a due anni dalla sua morte. Come è stato possibile vedere dai canali social di Mediaset, l’ad del Biscione ha riunito tutti i dipendenti e i collaboratori dell’Azienda nel Campus di Cologno Monzese e ha condiviso un ricordo del fondatore nonché suo padre.

Pier Silvio Berlusconi e il discorso ai dipendenti Mediaset

Con grande orgoglio, forza e tanta emozione, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riunire tutti i dipendenti di Mediaset per omaggiare il fondatore dell’azienda, nonché suo padre, Silvio, a due anni dalla sua morte avvenuta il 12 agosto del 2023. “È un piacere che voi siate qui a rappresentare tutta la nostra Mediaset”, ha esordito sul palco l’ad del Biscione.

“Stasera siamo qui per ricordare il nostro fondatore che è scomparso solo 2 anni fa. Io non so a voi, a me sembra passato molto molto più tempo”, ha detto. Come è stato possibile vedere anche nella clip condivisa dalla stessa azienda, Pier Silvio ha spiegato che la serata non sia voluta essere “di commemorazione, bensì una serata di celebrazione” in quanto suo padre, “il nostro fondatore amava la vita […]”.

La commozione nel ricordo del Cavaliere

Nel suo discorso Pier Silvio ha proseguito: “Mediaset è un luogo dove i rapporti umani sono sempre al centro, dove i rapporti umani sono sempre vivi. E questo è un grandissimo valore. Sono anche sicuro che lui, che ci sta guardando dall’alto, sia orgoglioso di noi e che stia facendo uno dei suoi bellissimi sorrisi”. La conclusione del messaggio è stata, inevitabilmente, ricca di commozione: “Grazie Presidente, grazie Silvio, grazie Papà“.