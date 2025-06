Barbara Berlusconi, il ricordo del padre: “Ecco quando lo feci arrabbiare”

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, sua figlia Barbara Berlusconi lo ha ricordato con grande affetto rivelando qualche aneddoto.

Tempo fa era stata Francesca Pascale a ricordare il compianto Silvio Berlusconi. Ora è toccato a sua figlia, Barbara Berlusconi, in una bella intervista a La Gazzetta dello Sport, a due anni ormai dalla scomparsa del Cavaliere. La donna ha sottolineato il rapporto con il genitore ma anche alcuni particolari privati mai raccontati prima.

Barbara Berlusconi e il rapporto con il padre

Intervenuta a la Rosea, Barbara Berlusconi ha prima di tutto tenuto a sottolineare il bellissimo rapporto avuto con suo padre. “Un legame profondo, fatto di complicità e di tanta dolcezza”, ha spiegato la famosa imprenditrice ricordando il genitore scomparso il 12 giugno del 20223. “Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso. Ma per me è sempre stato un punto di riferimento”.

Barbara Berlusconi – www.donnaglamour.it

Passaggio anche legato alla famiglia e all’importanza del cognome: “Se il suo cognome a volte è stato un peso? A volte sì. Ma più che un peso era ed è una responsabilità. Portare il cognome Berlusconi significa essere costantemente osservati, giudicati. Ho imparato a viverlo con orgoglio“.

L’aneddoto sul gesto da “ribelle”

Tra i vari passaggi dell’intervista a La Gazzetta dello Sport, anche un aneddoto tipico del rapporto padre-figlia. Barbara ha, infatti, svelato una curiosa lite che c’era stata con il Cavaliere in passato. “Un gesto da ribelle che aveva fatto arrabbiare papà? Quando mi sono fatta il piercing alla lingua”, ha confessato la figlia dell’ex Premier.

Sul suo futuro da imprenditrice, poi, la figlia di Berlusconi ha aggiunto: “Io nel Milan o in politica come mio padre? No, non mi ci vedo. Sono orientata e proiettata su altro“, ha concluso chiudendo a queste due ipotesi per gli anni che verranno.