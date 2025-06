Luca Argentero, fuga romantica con la moglie: il costo super dell’hotel

Momenti speciali per Luca Argentero e Cristina Marino che si sono concessi una fuga d’amore senza badare a spese. Ecco dove sono andati.

Dopo aver risposto a tono a Michele Morrone a seguito della sua intervista a Belve, ecco Luca Argentero tornare protagonista ma questa volta per qualcosa di molto più bello: una fuga con sua moglie, Cristina Marino. La coppia, probabilmente per festeggiare l’anniversario di nozze, si è concessa alcune ore di relax da veri piccioncini.

La fuga d’amore di Luca Argentero e Cristina Marino

Spesso sotto i riflettori per via dei rispettivi lavori, in queste ore Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto parlare di loro per questioni “di cuore” e non solo. La coppia, infatti, è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una vera e propria fuga d’amore. Successivamente, i due hanno anche mostrato qualche scatto sui social.

Per i due è andato in scena un weekend romantico in Liguria. Luca e Cristina si sono mostrati più innamorati che mai e senza i due figli, Nina e Noè, tra varie località tra cui Paraggi, Portofino e Santa Margherita Ligure. Pare che l’occasione sia stata quella del loro anniversario di matrimonio, celebrato il 5 giugno 2021, a Città della Pieve.

L’hotel e il costo super

Come sottolineato anche da Leggo, per queste vacanze d’amore, l’attore e la Marino non hanno badato a spese preferendo come location, quella esclusiva e riservata di Paraggi. La coppia ha soggiornato nel boutique hotel Eight Paraggi, che dispone di camera da 1000 euro e suite da 2800 euro a notte. A completare il soggiorno d’amore, il mare, l’aria fresca e dei momenti di complicità mostrati anche presso lo storico stabilimento balneare Bagni Fiore, dove i fotografi di Chi li hanno sorpresi. La coppia ha fatto il boom di like e commenti con diversi fan che sembrano aver apprezzato il modo semplice ma allo stesso tempo “ricercato” di dedicarsi qualche ore di serenità da marito e moglie.