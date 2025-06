La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha parlato della sua vita privata e professionale in relazione al cognome “pesante” che porta.

Ha parlato da poco dell’esperienza vissuta nel programma Mediaset The Couple ma nel suo futuro sembra poterci essere anche un’altra trasmissione. Jasmine Carrisi è pronta a mettersi in gioco e a cercare di superare alcune tensioni relative alla “pesantezza” del cognome che porta. Di questo e molto altro, la ragazza ha discusso in una intervista a TVBlog.

Jasmine Carrisi e il cognome “pesante”

Tra i tanti argomenti affrontati con TvBlog, Jasmine Carrisi ha subito puntalizzato quale sia il suo rapporto con il cognome che porta che, spesso, l’ha costretta ad essere definita come “la figlia di”. La ragazza, nata dalla relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso, ha spiegato: “Penso che sia stato abbastanza difficile, soprattutto fino a qualche anno fa”.

Jasmine Carrisi – www.donnaglamour.it

Crescendo le cose sono un po’ cambiate: “Ora ho una consapevolezza diversa e convivo anche con questo aspetto. A volte però questa situazione mi sembra davvero pesante, perché è come se portassi sempre un timbro“, ha aggiunto Jasmine.

La ragazza ha anche sottolineato: “Non ci sono state molte difficoltà legate al cognome perché, nonostante i tanti pregiudizi, mi ha dato un sostegno maggiore e mi ha permesso di avere quella fetta in più di pubblico. È un’arma a doppio taglio […]”.

Il sogno Ballando con le Stelle

Di recente Al Bano aveva annunciato la presenza di sua figlia al Ballando con le Stelle spagnolo. La ragazza ha precisato: “Incrociamo le dita, è probabile. Non è ancora confermato ma mi piacerebbe tantissimo. Quello è un programma che adoro e che ho sperimentato in Georgia”.

In questo senso la Carrisi non ha nascosto il desiderio di prendere parte al Ballando di Rai 1 con Milly Carlucci: “Mi piacerebbe tantissimo parteciparvi, vedremo un po’ cosa accadrà. In Italia avrebbe tutto un altro sapore”, le sue parole.