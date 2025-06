Costantino Vitagliano compie 51 anni e festeggia con la figlia: il tenero messaggio

Giorno molto speciale per Costantino Vitagliano che ha festeggiato l’arrivo dei 51 anni e lo ha fatto in compagnia della sua dolce figlia Ayla.

Ha di recente risposto alle critiche e all’incredulità degli haters in merito alla sua malattia ma per fortuna, in queste ore, nella mente di Costantino Vitagliano ci sono stati ben altri pensieri. L’ex re dei tronisti ha festeggiato il suo 51esimo compleanno e lo ha fatto in modo dolcissimo in compagnia della sua amata figlia, Ayla, con cui ha condiviso anche uno scatto sui social.

Costantino Vitagliano: la malattia e l’importanza della figlia

Negli ultimi mesi, il nome di Costantino Vitagliano è stato spesso fatto relativamente alle notizie sulle sue condizioni di salute. L’ex re dei tronisti, infatti, aveva raccontato di essere alle prese con una malattia autoimmune che, per certi versi, è stata indecifrabile per lui e anche, almeno all’inizio, per i medici che lo hanno preso in cura.

In questo senso, a dargli una mano ad andare avanti è stata sua figlia Ayla che si è rivelata essere la sua forza più grande: “Quando è con me non esiste altro. Mia mamma si è ammalata quando è nata mia figlia e oggi vedo mia mamma in Ayla. Devo farcela per lei, devo esserci per lei”, aveva detto a Verissimo.

Il compleanno e la dedica social

Proprio la figlia è stata protagonista insieme a papà Costantino di una tenerissimo post social in occasione del 51esimo compleanno dell’uomo. Vitagliano, infatti, ha festeggiato l’arrivo di un altro anno e lo ha fatto con un tenero scatto dove la piccola Ayla tiene in mano una scritta: “Nonostante l’età rimani sempre un sex simbol”.

A rendere tutto ancora più dolce è stata la dedica che il festeggiato ha fatto proprio a sua figlia: “Il mio regalo più grande sei tu“, le parole di Costa con tanti cuori rossi per la sua bambina.