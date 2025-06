Terribile lutto per Fedez: l’annuncio

Un drammatico lutto ha colpito Fedez e tutta la sua famiglia. Sui social il rapper ha comunicato la dipartita di sua nonna, Luciana.

Nel bel mezzo dei rumors e dei retroscena legati al bacio, vero o presunto con Clara di cui ha parlato persino il paparazzo che ha scattato la famosa foto, ecco che Fedez è tornato al centro delle notizie per un drammatico lutto che lo ha colpito. Infatti, il rapper ha annunciato la triste morte di sua nonna, la signora Luciana. Sui social il messaggio d’addio.

Fedez e il rapporto con la nonna

Nel corso degli anni, Fedez aveva spesso parlato di sua nonna Luciana Violini e del rapporto davvero bello che i due avevano. Spesso la signora era apparsa in alcuni contenuti social del rapper suscitando simpatia e grande affetto anche da parte dei fan dell’artista di Rozzano. La donna aveva un suo profilo social molto seguito.

Fedez – www.donnaglamour.it

Proprio dando uno sguardo all’account della signora Violini è possibile ancora leggere la didascalia sotto al suo nome: “Nonna imprenditrice digitale”. L’ultimo post al momento risale a quello condiviso nel 2022, quando aveva mostrato il momento in cui festeggiava i suoi 91 anni.

La morte di nonna Luciana: l’annuncio

Adesso, come detto, la terribile notizia della donna. A renderla nota è stato proprio Fedez che ha scelto un post molto emozionante con una serie di scatti che riguardano appunto la signora Luciana e il resto della famiglia. Ad accompagnare il tutto anche una didascalia, semplice ma intensa: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, il tutto accompagnato da una emoticon di un cuore rosso.

Il rapper ha anche condiviso un altro contenuto legato alla donna. Sulle sue stories Instagram, infatti, è apparsa una foto della signora mentre gioca a carte: “Ciao nonna Ciana”, anche in questo caso presente un cuore rosso. Diversi i messaggi d’affetto per Federico e per tutta la famiglia, soprattutto Leone e Vittoria che hanno perso la bis nonna.