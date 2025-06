Fedez e Clara, c’è stato davvero il bacio? Il paparazzo smentisce la cantante: “Era un bacio vero, erano appiccicati”.

Non si placano i riflettori su Fedez e Clara, protagonisti dell’ultimo gossip che ha acceso il web. Dopo la pubblicazione sul settimanale Chi delle foto che li ritraggono molto vicini, fino a quello che sembra un bacio, la cantante aveva reagito negando ogni coinvolgimento romantico. “Solo un gioco di prospettiva” aveva scritto Clara su Instagram, bollando la notizia come una “Totale invenzione“. Eppure, il suo chiarimento non è bastato a placare il gossip. Ma stavolta a parlare è proprio il fotografo che ha immortalato il momento. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Il fotografo: “Era un bacio vero, altro che prospettiva”

A smontare la versione della cantante è però il paparazzo autore degli scatti. In un’intervista pubblicata da Chi, il fotografo afferma chiaramente: “Quello che ho fotografato è un bacio. Erano appiccicati. Era la prospettiva migliore, ma prima ero coperto da Fedez. Quando si è spostato, ho visto chiaramente tutto“.

Secondo il racconto, Fedez non avrebbe nemmeno tentato di nascondersi, anzi: avrebbe continuato ad avvicinarsi a Clara anche dopo aver notato la presenza dei paparazzi. “Il ristoratore e l’assistente ci hanno detto di andare via, ma lui ha insistito. Sembrava cercarla di proposito” ha aggiunto il fotografo.

Il silenzio ambiguo sul fidanzato di Clara alimenta i sospetti

Ad alimentare il fuoco sul presunto flirt tra Fedez e Clara è anche un dettaglio emerso durante una recente live su Twitch. Alla domanda se fosse ancora fidanzata con Jacopo Neri, Clara ha esitato, lanciando uno sguardo a Fedez e rispondendo con un incerto “Ehm“, mentre lui interveniva dicendo: “Ma fatti i ca**i tuoi“.

Tutto questo rafforza l’idea che tra i due non ci sia solo un rapporto lavorativo, ma anche un legame più personale, forse ancora in fase di definizione.