Le reazioni dei concorrenti dopo la chiusura di The Couple: ecco cosa hanno detto Jasmine Carrisi e Brigitta Boccoli.

La chiusura anticipata di The Couple ha portato ad una serie di reazioni da parte dei concorrenti che sono rimasti molto sorpresi dalla decisione di Mediaset. Oltre alla reazione di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, è arrivata anche quella di Jasmine Carrisi e Brigitta Boccoli, entrambe rientrate nelle rispettive dimore, non senza un pizzico di rammarico.

La chiusura di The Couple: il motivo

Il pubblico di Canale 5 e di The Couple è rimasto decisamente sorpreso dalla decisione dei piani alti di Mediaset di chiudere in anticipo il programma. Ebbene sì: la trasmissione condotta da Ilary Blasi, a causa degli ascolti non esaltanti, è terminata prima del previsto con tanto di mancata finale che avrebbe assegnato il ricco montepremi ad una coppia.

Jasmine Carrisi – www.donnaglamour.it

Il Biscione, visti gli ascolti deludenti e alcune dinamiche controverse nel cast, ha optato per interrompere in modo drastico tutto e rimandare a casa tutti i concorrenti. La cosa positiva è che per scelta di Pier Silvio Berlusconi, il ricco montepremi verrà destinato all’ospedale Gaslini.

La reazione di Jasmine Carrisi e Brigitta Boccoli

La scelta di Mediaset ha colto di sorpresa non solo il pubblico di Canale 5 ma anche i diretti concorrenti. In particolare, per esempio, Jasmine Carrisi ha commentato via social il rientro casa: “Dopo un mese I’m back, sono appena tornata alla vita normale”, ha detto. “Sono frastornata, non capisco nulla, ho dormito un minuto questa notte. Vi ringrazio per il supporto. Volevo solo salutarvi!”.

Un po’ più polemica è stata, invece, Brigitta Boccoli: “Ciao ragazzi, sono appena tornata a casa e volevo dirvi che sì, ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene perché questo milione va all’ospedale al reparto di terapia intensiva per i bambini”, le sue parole. “E quindi tutto questo ha senso. Sono contenta che questo milione vada lì. Certo, con un milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Io vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto”, ha detto ancora la donna.