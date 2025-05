Manila Nazzaro e Stefano Oradei commentano la chiusura di The Couple con un post social: “Grazie a chi ci ha criticato”.

Dopo settimane di sfide, emozioni e discussioni, The Couple ha chiuso ufficialmente i battenti. Il reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, non avrà un finale: la decisione ha lasciato spiazzati fan e concorrenti, tra cui Manila Nazzaro e Stefano Oradei, protagonisti di una delle coppie più seguite del programma.

Durante la quarta puntata, la coppia ha affrontato i fratelli Mileto in una prova simile a un maxi-Jenga. Tuttavia, l’esito della sfida ha generato polemiche: molti spettatori hanno accusato i due di presunte scorrettezze, tanto che anche Striscia la Notizia è intervenuta per denunciare l’episodio, chiedendo a gran voce l’annullamento della puntata. Ma a quanto pare non ce n’è stato bisogno.

Ma qual è stata la reazione della coppia tanto chiacchierata dopo la chiusura del reality? Scopriamo quali sono state le loro prime dichiarazioni.

The Couple”: la reazione social dell’ex Miss Italia e del ballerino

Nonostante la delusione per la chiusura anticipata di The Couple, Manila e Stefano hanno mantenuto un atteggiamento positivo. Tornati a casa, hanno subito condiviso un video sui social in cui ringraziano i fan per il sostegno ricevuto, senza dimenticare chi li ha criticati.

“Grazie per le parole d’affetto, ma anche per le critiche. Ce le siamo prese tutte. Ci ha fatto piacere tenervi compagnia” hanno detto mantenendo il loro sorriso.

Manila Nazzarro

Nel filmato, i due appaiono affiatati e sereni, scherzando sul ritorno alla normalità: “Abbiamo ancora le valigie in mezzo alla stanza” raccontano sorridendo, firmandosi affettuosamente come the couple, proprio come nel programma.

Fan divisi e polemiche ancora accese

Molti spettatori si sono detti dispiaciuti per l’assenza di un vero finale. Il premio finale, un milione di euro, è stato interamente devoluto a un ospedale di Genova, ma resta l’amaro in bocca per una chiusura senza spiegazioni ufficiali.

Le reazioni dei fan sono contrastanti: c’è chi ha espresso indignazione per l’interruzione improvvisa e chi ha preferito sdrammatizzare con ironia. Intanto, la “coppia” più discussa di The Couple sembra già pronta a voltare pagina, tra ringraziamenti, sorrisi e qualche valigia ancora da disfare.