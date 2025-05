Isola dei Famosi, momento di paura nel 2022: Nicolas Vaporidis accusa un malore dopo una durissima prova. Le immagini.

È iniziata da pochi giorni la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, questa volta condotta da Veronica Gentili e arricchita dalla presenza di Simona Ventura come opinionista. Il ritorno del reality ha suscitato non solo entusiasmo, ma anche una certa nostalgia per le edizioni passate.

Tra i momenti indimenticabili, uno dei più intensi fu quello vissuto da Nicolas Vaporidis nel 2022, quando l’attore fu colto da un improvviso malore dopo aver affrontato la temuta prova del girarrosto. Un episodio che scosse naufraghi e pubblico.

Malore a L’Isola dei Famosi: la prova del girarrosto

Nel corso della settima puntata della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda nell’aprile 2022, Nicolas Vaporidis si è confrontato con Roger Balduino nella prova del girarrosto. Questa sfida, nota per la sua difficoltà, prevedeva che i concorrenti rimanessero aggrappati a un asse rotante utilizzando solo mani e piedi. La prova si è protratta oltre i tre minuti, una durata superiore alla media delle edizioni precedenti.

Al termine, Vaporidis è stato il primo a cedere, cadendo in acqua. Subito dopo, ha manifestato evidenti segni di malessere, tanto da rendere necessario l’intervento dello staff medico, che lo ha trasferito in infermeria per accertamenti.

Il racconto di Nicolas Vaporidis e le immagini

Dopo alcune ore di osservazione, aggiunge Il Giornale, Nicolas Vaporidis è stato ritenuto idoneo a proseguire l’avventura e ha fatto ritorno sull’isola, dove ha condiviso con i compagni le sensazioni provate durante il malore.

Le sue parole hanno evidenziato la difficoltà del momento: “Sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene. Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo“.

Ecco, a seguire, le immagini condivise su X (ex Twitter):