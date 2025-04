Simona Ventura carica per L’Isola dei Famosi: “Io unica, vi spiego perché”

Ci sarà anche Simona Ventura nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La famosa conduttrice prontissima per il reality.

Ormai ci siamo: manca poco più di un mese all’inizio ufficiale de L’Isola dei Famosi 2025. Sono stati svelati tutti i dettagli riguardo conduttrice, opinionista e inviato che accompagneranno il pubblico di Canale 5 in questa avventura. Ci sarà anche Simona Ventura che a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli in merito a come affronterà questa esperienza.

L’Isola dei Famosi 2025: tutti i dettagli

Le indiscrezioni delle scorse settimane sono confermate: L’Isola dei Famosi 2025 è pronta a partire e lo farà con Veronica Gentili al timone, Pierpaolo Pretelli come inviato e Simona Ventura opinionista. La nuova edizione del tanto amato reality show di Canale 5 dovrebbe partire il prossimo 7 maggio 2025 e non mancano già le prime voci sul cast e su cosa accadrà in Honduras.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

L’ultima edizione del programma, andata in onda per circa due mesi tra aprile e giugno dello scorso anno, ha visto il trionfo di Aras Senol. L’attore ha avuto la meglio nella volata finale con Samuel Peron ed Edoardo Stoppa, rispettivamente arrivati al secondo e al terzo posto.

Simona Ventura opinionista “unica”

Oltre alle novità relative al team che guiderà questa nuova edizione de L’Isola, spicca senza dubbio il ritorno nel reality della Ventura. A Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha parlato di quella che sarà la sua esperienza in questa annata in un programma che l’ha vista già in passato assoluta protagonista sotto altre vesti. “Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista!”, ha detto Super Simo. E ancora sul programma lo ha definito “imprevedibile” e anche per tale ragione tra i suoi compiti ci sarà quello di dare “appoggio” alla Gentili e a Pretelli.