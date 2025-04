Tutto su L’Isola dei Famosi 2025: quando inizia, i concorrenti e molto altro

Ecco tutto quello che c’è da sapere su L’Isola dei Famosi 2025, l’edizione numero 19 di uno dei reality di maggiore successo.

L’appuntamento con L’Isola dei Famosi non poteva certo mancare in questo 2025: sarà l’edizione numero 19 di uno dei reality di maggiore successo della televisione italiana. Per quest’anno sono previste tante novità a partire dal nome della conduttrice: andiamo allora a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere riguardo a L’Isola dei Famosi 2025.

L’Isola dei Famosi 2025: quando inizia?

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 sarà mercoledì 7 maggio, ovviamente sempre in prima serata su Canale 5 (a partire dalle ore 21.25 circa). Ogni settimana andrà poi in onda una nuova puntata, sempre al mercoledì sera.

L’Isola dei Famosi 2025: la conduttrice

Come detto in precedenza, una delle grandi novità della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025 riguarda la conduttrice. Lo scorso anno il reality era stato presentato da Vladimir Luxuria ma gli ascolti non hanno premiato la scelta, è così che i vertici Mediaset hanno scelto di cambiare affidando il programma per la prima volta a Veronica Gentili.

Veronica Gentili è una delle presentatrici del momento del gruppo Mediaset, dopo aver presentato Controcorrente su Rete 4, in questa stagione è passata su Italia 1 dove presenta Le Iene. Ora il salto su Canale 5 per L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 2025: i concorrenti

Ma chi saranno invece i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025? Il cast ufficiale di questa edizione del reality non è ancora stato del tutto annunciato, solamente alcuni concorrenti sono stati rivelati: la prima è Antonella Mosetti, la seconda Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne), il terzo è Giucas Casella, che aveva già partecipato all’edizione del 2018. Per scoprire i nomi degli altri concorrenti bisognerà invece ancora attendere.