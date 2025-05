Gerri: ecco da quali libri è tratta la fiction

Ecco quali sono i libri da cui è stata tratta Gerri, la fiction di Rai 1 con protagonista Giulio Beranek nei panno di un ispettore di polizia.

Da lunedì 5 maggio 2025 su Rai 1 va in onda Gerri, la fiction con protagonista Giulio Beranek nei panni dell’ispettore di polizia Gregorio Esposito. La prima stagione è composta da quattro puntate, in onda ogni settimana per altrettante settimane. Forse non tutti sanno che Gerri, cose come molte altre serie TV, è tratta da una serie di romanzi della scrittrice Giorgia Lepore. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i romanzi da cui è stata la serie TV.

Gerri: i libri da cui è tratta la serie TV

Il romanzo scritto da Giorgia Lepore con protagonista Gerri Esposito è uscito nel 2015 e ha come titolo I figli sono pezzi di cuore ed è stato pubblicato dal Edizioni e/o. Nel 2016 è uscito anche il secondo romanzo della serie, sempre pubblicato dalla stessa casa editrice, il cui titolo è Angelo che sei il mio custode.

Logo Rai – www.donnaglamour.it

Il terzo romanzo della serie è invece Il compimento è la pioggia ed è uscito nel 2018. Dopo una pausa di sette anni, nel 2025, è uscito anche il quarto e ultimo romanzo della saga: Forse è così che si diventa uomini.

Questi romanzi sono stati la fonte d’ispirazione per gli episodi della prima stagione di Gerri ma potrebbero esserlo anche per le eventuali successive stagioni.

Gerri: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, il principale protagonista di Gerri è Giulio Beranek che interpreta proprio i panni dell’ispettore Gregorio Esposito. Nel cast della fiction troviamo poi anche Valentina Romani nei panni della co-protagonista, Lea Coen. E poi ancora hanno lavorato alla serie TV anche Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Carlotta Natoli, Lorenzo Adorni e Lorenzo Aloi.