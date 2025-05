Ecco quali sono le location di Gerri, la fiction con protagonista Giulio Beranek nei panni dell’ispettore di polizia Gregorio Esposito.

Lunedì 5 maggio 2025 debutta in prima serata su Rai 1 Gerri, la fiction che ha per protagonista l’ispettore di polizia Gregorio Esposito, soprannominato appunto Gerri. La serie TV arriva sul piccolo schermo con un anno di ritardo rispetto all’idea iniziale, sarebbe infatti dovuta uscire nel 2024 ma è stata poi rimandata. Vediamo ora da chi è composto il cast e quali sono le location di Gerri.

Gerri: il cast della fiction Rai 1

Il protagonista principale di Gerri è Giulio Beranek, che interpreta proprio i panni dell’ispettore Gregorio Esposito. Nel cast della fiction troviamo poi anche Valentina Romani nei panni della co-protagonista, Lea Coen. E poi ancora Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Carlotta Natoli, Lorenzo Adorni e Lorenzo Aloi.

Valentina Romani

Gerri: le location della fiction di Rai 1

Le location di Gerri si trovano in Puglia: è qui che è ambientata la storia raccontata nelle varie puntate ed è qui che sono anche stati girati i vari episodi. Per la precisone la serie TV è stata girata a Trani.

Nei vari episodi della serie TV sono tanti i luoghi della città pugliese che si possono riconoscere, dallo splendido lungomare al castello, passando per la cattedrale, il porto ma anche le varie vie del centro storico della cittadina pugliese.

Particolarmente soddisfatto della scelta di Trani come location principale di Gerri lo è stato il sindaco della città, Amedeo Bottaro, che, come ha riportato Fanpage, ha dichiarato: “La scelta di Trani come sede logistica della produzione e set principale per una serie crime nazionale è la conferma del fascino e della forza evocativa del nostro patrimonio storico, architettonico e paesaggistico ma anche della capacità di collaborare in maniera efficace con le produzioni”.