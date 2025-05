Casa a prima vista: ecco quanto guadagnano gli agenti per ogni casa venduta e per ogni puntata

Ecco quanto guadagnano gli agenti immobiliari di Casa a prima vista, il reality in cui vince chi riesce a chiudere l’affare.

Uno dei reality di maggiore successo degli ultimi anni è senza dubbio Casa a prima vista. Il format di ogni puntata è semplice: un acquirente (che può essere una persona da sola, una famiglia, una coppia di fidanzati) descrivere a tre agenti immobiliari la casa che vorrebbe comprare e i tre si sfidano proponendo ognuno un immobile differente. Quello che verrà scelto alla fine della puntata permetterà a uno dei tre agenti di aggiudicarsi la puntata. Il programma, in onda su Real Time, sta avendo molto successo: vediamo ora quanto guadagnano gli agenti immobiliari protagonisti di Casa a prima vista.

Quanto guadagnano a Casa a prima vista

Come detto, in ogni puntata di Casa a prima vista c’è un agente immobiliari vincitore. Come ha spiegato Blasco Pulieri (uno degli agenti del reality show) nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage per il viciniore di ogni puntata è previsto un premio in denaro. “C’è una corresponsione in denaro per vincita di puntata però l’importo è simbolico”, ha spiegato.

casa stilizzata

I veri guadagni di ogni agente immobiliare arrivano dalle provvigioni nel caso in cui la casa mostrata dovesse essere effettivamente acquistata. La provvigione può variare dal 2% al 4% del prezzo della vendita finale.

Va però ricordato che non sempre gli acquisti delle abitazioni vanno in porto, anche se alla fine di Goni puntata di Casa a prima vista gli acquirenti interessati all’acquisto di un immobile sono chiamati a scegliere un’abitazione (determinando così l’agente immobiliari vincitore della puntata) non è detto che l’acquisto venga realmente portato a termine. In questo caso gli agenti protagonisti del reality si devono accontentare del premio in denaro simbolico di cui ha parlato anche Blasco Pulieri.