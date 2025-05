Elodie è incinta? Fabio Fazio le fa la domanda in diretta, la reazione della cantante sorprende i fan. Scopri che cosa ha risposto.

Dopo Giulia De Lellis, anche Elodie presto annuncerà una gravidanza? Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la cantante è stata protagonista di un siparietto sorprendente con Fabio Fazio, che ha acceso immediatamente i riflettori del gossip. Mentre parlava del suo tour e della differenza d’età con le giovani ballerine che l’accompagneranno, la cantante ha pronunciato una frase che ha fatto drizzare le antenne al conduttore: “Ho un’età da zia, anche da mamma…“.

Una frase apparentemente innocua, ma sufficiente per accendere la curiosità di Fazio e del pubblico in studio.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato la cantante nel corso dell’intervista.

Elodie: la reazione imbarazzata a Che Tempo Che Fa

Quando qualcuno ha suggerito dal pubblico: “Per procreare“, la risposta di Elodie ha inizialmente sdrammatizzato: “Quello potevo farlo anche vent’anni fa“. Ma Fazio ha colto l’occasione per andare a fondo: “Ma mi dici tutto questo perché devi dirci qualcosa?“. A quel punto, l’atmosfera si è fatta più leggera, ma anche più ambigua.

Elodie, colta di sorpresa, ha cercato di dribblare la domanda con un sorriso e un cambio di argomento: “Io e Andrea stiamo benissimo, però non… Cioè non l’avrei detto, però no“.

Poi la cantante ha rivolto l’attenzione a una signora tra il pubblico, scherzando con Fazio: “Per me stasera stiamo io, Fazio e la signora” suscitando le risate generali.

Qui il video dell’intervista a Che Tempo Che Fa.

Il momento è stato uno dei più commentati sui social, dove in molti si chiedono se dietro l’imbarazzo della cantante si nasconda una lieta notizia. Per ora, però, Elodie non ha confermato nulla.

Elodie e Andrea Iannone: una storia che va a gonfie vele

Il simpatico siparietto a cui il pubblico ha assistito ieri sera ha dimostrato che la relazione tra Elodie e Andrea Iannone continua senza intoppi.

I due stanno insieme dal 2022 e, pur vivendo in contesti diversi (lei nel mondo della musica, lui in quello dello sport) sembrano più uniti che mai. Vivono tra l’Italia e Lugano e, pur evitando dichiarazioni eccessive, condividono spesso momenti della loro quotidianità sui social.

In passato Elodie aveva ammesso di pensare alla maternità, ma senza fretta: la carriera resta la sua priorità. Anche se, dopo quanto accaduto in studio, i fan sperano in un annuncio a sorpresa.