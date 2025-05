Elisa Isoardi risponde alle critiche sui social: “Ora amo ogni mia imperfezione, Miss Italia è solo un ricordo”.

Nei giorni scorso ha fatto molto discutere una fotografia pubblicata da Elisa Isoardi sul suo profilo Instagram. Nella foto, l’ex modella si mostra in una forma smagliante indossando un costume nero. Tuttavia, non sono mancati i commenti negativi degli haters che hanno criticato le forme della conduttrice televisiva.

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere al body shaming di cui è stata bersaglio nelle ultime settimane. Scopriamo che cosa ha detto.

Elisa Isoardi contro le critiche: “L’aspetto fisico non definisce la mia anima”

La conduttrice, ex finalista di Miss Italia, ha raccontato quanto sia difficile convivere con commenti offensivi, soprattutto sui social.

“Come professionista sono esposta a tante critiche, ma oggi le leggo tutte perché è importante sapere cosa pensa il pubblico” ha dichiarato. Tuttavia, Elisa Isoardi ha imparato a distinguere tra critiche costruttive e attacchi gratuiti: “Se sono cattive o inutili, le ignoro“.

La svolta personale è arrivata dopo numerosi commenti negativi a una sua foto in costume. “Mi ricordano sempre come Miss Italia, ma si cambia, si cresce. Amo ogni mia imperfezione” ha aggiunto con fermezza.

Qui la foto pubblicata dalla conduttrice televisiva che ha attirato le critiche degli utenti.

Il messaggio di Elisa Isoardi

La conduttrice ha rivelato “Ho ricevuto tante critiche per una foto in costume che ho pubblicato“, ma ha poi aggiunto: “Le critiche gratuite non mi toccano, l’aspetto fisico è solo una superficie, non definisce la mia anima“

Il discorso di Elisa Isoardi è stato accolto con grande calore dai fan, che hanno apprezzato la sua sincerità. In un’epoca dominata da filtri e perfezione fittizia, la sua scelta di mostrarsi autentica e vulnerabile diventa un esempio di forza.