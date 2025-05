Novità in arrivo per due big della tv italiana: Paolo Bonolis e Maria De Filippi lavoreranno presto insieme sul piccolo schermo.

Trovano conferma le voci che, solamente poche settimane fa, avevano ipotizzato Maria De Filippi e Paolo Bonolis insieme in un programma su Mediaset. Infatti, sia il conduttore che la Queen della tv hanno, in qualche modo, “ufficializzato” la futura collaborazione. Entrambi i due amatissimi presentatori, infatti, si sono sbilanciati in occasione di un evento sportivo benefico, per la promozione della prevenzione.

Paolo Bonolis lavorerà con Maria De Filippi

Diversi rumors circolati nelle scorse settimane avevano ipotizzato la possibile collaborazione di Maria De Filippi e Paolo Bonolis in un programma in tv, a Mediaset, insieme. Le voci erano state alimentate anche dalla partecipazione della Queen ad ‘Avanti un Altro’ che aveva fatto sognare tutti i telespettatori in chiave futura.

Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

Ora, a dare una sorta di conferma a queste voci, senza svelare i dettagli sono stati i dirett interessati. Bonolis, infatti, a margine dell’evento sportivo benefico, per la promozione della prevenzione, ‘Tennis and Friends’ ha detto: “Credo di lavorare anche con Maria (De Filippi, ndr.) un pochettino, sarà un piacere”. Una frase che non ha bisogno di ulteriori particolari per comprendere come i due amati conduttori collaboreranno presto insieme.

La replica di Maria: il video

Sebbene Bonolis non abbia precisato le modalità di questa collaborazione, i rumors passati avevano ipotizzato un possibile ruolo a ‘Tu si que vales’ come giudice, forse al posto di Gerry Scotti. In questo senso, nello stesso evento, a Maria De Filippi è stato domandato: “Lui ha confermato che lavorerete insieme, sarete insieme a ‘Tu si que vales’?”.

La risposta della Queen è stata tutto un programma: “Tutto questo che c’entra con la prevenzione? Vabbè, questo è un altro argomento che non c’entra con la prevenzione. Tra l’altro Paolo gioca benissimo a tennis, guardatelo”. Nessuna conferma ma a giudicare dal sorriso…