Alcuni rumors attorno a Valeria Marini vorrebbero la donna pronta a vendere la sua super casa a Milano: ecco la cifra e il motivo.

Non sembra essere un periodo felicissimo per Valeria Marini che ha dovuto fare i conti con alcune problematiche sorte con sua madre, Gianna Orrù. Sulla loro diatriba si è detto tanto e in queste ore è spuntata una nuova voce che vorrebbe la showgirl aver messo in vendita la sua super casa di Milano ad una cifra monstre proprio per aiutare la mamma.

Valeria Marini e la lite con la madre

Nelle ultime settimane è venuta a galla una particolare vicenda che ha coinvolto la famosa showgirl Valeria Marini e sua madre, la signora Gianna Orrù. Le due donne, da sempre molto affiatate, si sono ritrovate ad essere molto lontane e ai ferri corti. Nello specifico, come raccontato in precedenza dalle dirette interessate, il tutto si sarebbe verificato dopo che la madre del volto televisivo è finita vittima di una truffa.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

Sebbene non sia chiaro in che modo e che ruolo abbia giocato la Marini, la signora Orrù ha fatto capire che dal giorno in cui è stata truffata, il suo feeling con la figlia si è rotto. Una situazione che neppure le interviste e gli incontri in alcune trasmissioni sono riusciti a riappianare. Ora, però, le cose potrebbero cambiare visto il presunto gesto della Valeriona nazionale per la mamma.

In vendita la casa di Milano: la cifra e cosa filtra

Secondo alcune informazioni trapelate nelle ultime ore e riportate dal settimanale Oggi, citato da svariate fonti, pare che la Marini abbia deciso di vendere la sua super casa di Milano per andare in aiuto della mamma. Valeria abita da sempre a Roma ma possiede, a quanto pare, anche un appartamento nel capoluogo lombardo.

Stando alle indiscrezioni filtrate, la Marini avrebbe una dimora in una zona molto esclusiva, in Corso Como. La donna avrebbe deciso di vendere la sua casa milanese all’importante prezzo di un milione e mezzo di euro. Dietro a questa azione ci sarebbe, appunto, il tentativo di aiutare la madre. Sul tema, però, nessuno ha dato conferme ufficiali e per questo, per ora, va ribadito che si tratta solo di voci non confermate.