Pronta per L’Isola dei Famosi 2025 come conduttrice, Veronica Gentili ha avuto modo di raccontarsi apertamente senza fronzoli tra lavoro e vita privata.

Si prepara a vivere per la prima volta l’esperienza alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025. Dopo aver ricevuto i migliori auguri da parte di Vladimir Luxuria, ex presentatrice del reality, Veronica Gentili è prontissima per la nuova avventura e lo ha ben spiegato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5.

Veronica Gentili pronta per L’Isola dei Famosi 2025

“Sono molto emozionata perché sto per intraprendere questa nuova avventura televisiva e manca sempre meno”, ha raccontato con gioia e grande positività Veronica Gentili a Verissimo nel corso dell’intervista andata in onda sabato 3 maggio 2025. “Ormai, però, ho imparato che bisogna prendere le cose per come arrivano”, ha aggiunto.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

La neo conduttrice de L’Isola nonché presentatrice de Le Iene ha poi aggiunto sempre sulle opportunità che arrivano nel corso della vita, privata e professionale: “Quando arrivano perché ho scoperto che, tante volte, non avevo progettato che si presentassero certe situazioni… A proposito di mare e onde, mi faccio trasportare dalla marea e resto positiva”.

La famiglia e la terapia

Durante l’intervista non sono mancati anche passaggi personali come l’importanza della famiglia. La Gentili ha sottolineato come la presenza dei suoi due fratelli, Marta e Alessandro, sia stata fondamentale per lei: “Sono sempre stati un po’ due ‘genitori putativi’, siamo molto uniti, è una ricchezza enorme. La mia famiglia mi ha trasmesso tanti valori, l’integrità e la correttezza sono quelli più importanti. Mia mamma è sempre stata un modello di vita“.

Infine una confessione importante sulla sua adolescenza: “Ho fatto tanti anni di psicanalisi“, ha svelato la donna. “Ho cominciato a 18 anni: è un percorso che scelsi di fare perché stavo vivendo un momento un po’ particolare: finivo il liceo, avevo problematiche relazionali… Mi ha aiutato tanto la terapia“.