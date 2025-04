Ospite a Belve, nella nuova edizione, Sabrina Impacciatore ha confessato alcuni aspetti inediti relativi alla sua vita. Ecco alcune dichiarazioni.

Dopo il rinvio della scorsa settimana con tanto di messaggio di Francesca Fagnani, Belve 2025 è pronto a partire. Tra gli ospiti della prima puntata anche Sabrina Impacciatore che ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti molto personali della sua vita legati a scelte passate che riguardano la droga ma anche dettagli molto più intimi.

Sabrina Impacciatore a Belve: le parole sulla droga

Al via una nuova stagione di Belve che tra gli ospiti vedrà nella prima puntata Sabrina Impacciatore. La donna, nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, si è lasciata andare a delle confessioni anche molto personali. Una di questa riguarda l’uso di droghe fatto in passato: “Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”, ha ammesso la donna.

Andando poi a spiegare meglio: “In Thailandia, quindi erano serie”, ha detto dando delucidazioni alla padrona di casa. A esplicita richiesta sugli effetti, la Impacciatore ha detto: “Nove ore di trip non posso raccontarle. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni”.

“Mi sono sentita trans”

Molto particolare anche un altro passaggio dell’intervista nel quale la Impacciatore ha ammesso, così come dichiarato in passato, di essersi sentita trans. “Sì, da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita”.

La donna ha pure confidato un aneddoto molto particolare: “Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il ca**o dimmelo”.