Belve, salta la prima puntata: il commento di Francesca Fagnani

Niente prima puntata della nuova stagione di Belve: salta la programmazione dopo la morte del Papa. Il commento di Francesca Fagnani.

Dopo lo strano furto avvenuto ai danni di Francesca Fagnani e di Belve, ecco che il programma di Rai 2 è obbligato a cambiare i propri piani sulla messa in onda. Infatti, salta la prima puntata della nuova edizione inizialmente prevista per martedì 22 aprile 2025 a causa della morte di Papa Francesco. I palinsesti televisivi, infatti, sono stati stravolti dal decesso del Pontefice. In questo senso è arrivato anche il commento della presentatrice.

Belve 2025: salta la prima puntata

Come anticipato, a causa della morte di Papa Francesco, la programmazione televisiva di quasi tutte le reti ha subito dei cambiamenti molto importanti. Le scelte di Rai e Mediaset su tutti sono state orientate a dare ampio spazio al Pontefice e a tutto ciò che concerne le varie attività del Vaticano a seguito della sua dipartita. In questo senso, anche la prima puntata di Belve 2025 prevista per oggi è saltata.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

La prima puntata di Belve avrebbe dovuto avere tra gli ospiti il campione olimpico Marcel Jacobs, come documentato anche dalla giornalista che sul suo account Instagram e, probabilmente, anche Sabrina Impacciatore, attrice amatissima dal pubblico italiano e non solo. Ad ogni modo, la loro apparizione in tv sarebbe solo rimandata.

Il commento di Francesca Fagnani

La prima puntata di Belve, infatti, dovrebbe andare in onda la prossima settimana e, quindi, ritardare solo di sette giorni. A seguito di questa novità, anche Francesca Fagnani ha voluto dire la sua prima su Instagram con una storia e poi anche con un post su X: “Cari amici, come è giusto che sia la prima puntata di Belve prevista per domani (oggi ndr) slitterà. Ci vediamo prestissimo”. A questo punto non resta che attendere presumibilmente il 29 aprile 2025 per iniziare ufficialmente la nuova stagione con le interviste graffianti della giornalista.