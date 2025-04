Nel corso di The Couple, anche Antonino Spinalbese ha detto la sua a proposito del tema tradimenti in una coppia. Le parole.

Si è già preso la scena con delle confessioni intime a The Couple. Anche adesso, Antonino Spinalbese si conferma assoluto protagonista del reality game di Canale 5. Parlando con altri concorrenti, l’hairstylist si è spinto a parlare di un argomento sempre molto “bollente” relativi ai tradimenti all’interno di una coppia. Per Antonino ci sarebbero alcune distinzioni da fare.

A The Couple si parla di tradimenti

In attesa di nuove dinamiche e sfide, all’interno di The Couple alcuni concorrenti si sono confrontati sul tema dei tradimenti all’interno di una coppia. In particolare, a prendere parola sono stati Benedicta Boccoli, Laura Maddaloni e Manila Nazzaro ma anche Antonino Spinalbese che si sono trovati su posizioni un po’ differenti cercando, poi, di chiarirsi.

Come riportato da Leggo, se la Maddaloni e la Nazzaro hanno chiarito le loro idee, di ben altro pensiero è stata la Boccoli che ha spiegato: “Non bisogna far male all’altro. Ma in 30 anni vuoi che non ti capiti di beccarti delle corna? Ma dai. Ci può essere l’amore nonostante tutto”.

Il commento di Antonino Spinalbese

In questo senso, il concetto della Boccoli ha trovato il parere positivo di Spinalbese: “Parliamo di cose fisiche. Ricordiamoci che i rapporti fisici sono animali, non parlo di innamorarsi di altri. C’è da dividere la questione animalesca da quella di cuore“, ha detto l’uomo.

E prendendo spunto dalla sua vita privata: “Io non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì”, ha dichiarato Spinalbese come riportato sempre da Leggo. “Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l’amore. In passato durante una mia relazione ho avuto un’esperienza particolare. Io mi ero fissato con un’altra persona e ne ho parlato con la mia ragazza. Quella volta ho capito che parlare è fondamentale”.

A precisa domanda se, invece, fosse lui quello a subire il tradimento: “Non la prenderei bene, ma io non ho avuto rapporti di tanti anni. Non dico che è bello tradire o che va fatto, però nemmeno voglio dire che se tradisci non ami o devi lasciare una persona […]. Ma stai con una persona che ami, viene a sapere di una scappatella, cose solo fisiche, cosa fai, mandi tutto a quel paese? […]”, ha aggiunto Antonino.