Melissa Satta, prove di famiglia a Miami: le foto con Maddox e Carlo Beretta

Giorni di festa e di gioia per Melissa Satta che è partita con suo figlio Maddox e il compagno Carlo Beretta. Le foto da Miami.

Dopo essersi presi la scena in un recente evento a Milano, per Melissa Satta e Carlo Beretta è stato tempo di “fuga”. In particolare la coppia, insieme al figlio dell’ex Velina, Maddox, è partita per le vacanze pasquali a Miami. A rendere partecipi i fan della bellissima avventura vissuta è stata proprio la showgirl tramite un carosello di immagini mozzafiato.

La storia tra Melissa Satta e Carlo Beretta

Al netto di qualche rumors di troppo a proposito di una eventuale crisi qualche tempo fa, Melissa Satta e Carlo Beretta stanno portando avanti la loro relazione nel modo migliore. I due non stanno esagerando con le apparizioni di coppia ma, allo stesso tempo, non hanno bisogno di nascondere il loro amore e il modo in cui stanno proseguendo la loro storia.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

A rendere tutto ancora più bello e concreto, la presenza nella loro quotidianità, di Maddox, il figlio della Satta, avuto dalla precedente relazione con Kevin Prince Boateng. Ormai già da tempo, il ragazzino sembra aver trovato un bel feeling anche con Beretta e la prova è stata anche la recente vacanza di Pasqua a Miami.

La vacanza a Miami: le foto

Come è stato possibile vedere dal profilo Instagram della Satta, questi giorni di Pasqua sono stati l’occasione per unire ancora di più la coppia e tutta la famiglia, Maddox compreso. L’ex Velina ha voluto mostrare momenti di gioia e felicità tra mare, ristoranti e simpatiche attività svolte dal figlio come la pesca e l’uso dello skateboard. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti della mamma ma anche di Beretta che, come detto, pare avere un bellissimo rapporto con il ragazzino. “Con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, weekend”, aveva detto solo poco tempo fa la bella Melissa a F confermando le sensazioni.