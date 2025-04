Una particolare confessione di Antonino Spinalbese a The Couple ha generato diverse reazioni. Cosa è successo nel reality.

Antonino Spinalbese, noto al grande pubblico per la sua relazione con Belen Rodriguez e per la sua carriera da hairstylist, è attualmente tra i protagonisti della nuova edizione del reality game ‘The Couple‘ in onda su Canale 5. Il programma, condotto da Ilary Blasi, mette alla prova coppie famose o appena formatesi, alle prese con sfide di convivenza e dinamiche di gruppo. Proprio all’interno della casa, Spinalbese si è lasciato andare – dopo la piccante battuta alla conduttrice – ad una rivelazione curiosa che ha subito acceso le chiacchiere dei presenti.

Antonino Spinalbese e l’esperienza a The Couple

Dopo aver fatto parlare di sé per la partecipazione al Grande Fratello con annesse dinamiche legate al suo passato con Belen Rodriguez e la figlia avuta con l’argentina, ecco Antonino Spinalbese di nuovo protagonista sul piccolo schermo con ‘The Couple’, show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’uomo, manco a dirlo, ha iniziato fin da subito a far discutere.

L’hairstylist fin dalla primissima puntata aveva attirato a sé le attenzioni del pubblico per aver fatto alcune battute con la Blasi. Poi, durante le varie giornate, era stato al centro di qualche pettegolezzo legato al suo fascino verso una concorrente. Ora, ecco un’altra novità legata ad una sua ammissione “intima”.

La confessione sulla biancheria intima

Spinalbese, infatti, come sottolineato anche da Leggo, ha ammesso di girare per la Casa spesso senza biancheria intima, una confessione che ha generato un mix di reazioni tra il serio e il faceto. Alcuni dei coinquilini hanno colto l’occasione per ironizzare sull’atteggiamento spensierato di Antonino, con battute e scherzi che, col passare delle ore, hanno iniziato a diventare ricorrenti e, secondo la produzione, potenzialmente fuori luogo.

Per questa ragione, gli autori del programma sono intervenuti per riportare la calma e ristabilire un clima rispettoso all’interno della Casa. Alcuni concorrenti sono stati chiamati in confessionale per ricevere un semplice richiamo verbale. Pare che soprattutto Giorgia Villa e Laura Maddaloni siano state “avvisate” di moderare i toni. Per loro, va detto, nessun provvedimento ufficiale, ma solo un invito ad evitare allusioni eccessive e non trasformare una battuta leggera in qualcosa di più.