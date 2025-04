“I fiori? Li ho buttati subito”: il retroscena di un big a Sanremo

Curiosa rivelazione post Sanremo 2025: un artista in gara tra i big ha svelato di aver gettato via i fiori per un motivo molto particolare.

Oltre alle recenti critiche di Linus al Festival di Sanremo 2025, ecco un’altra particolare novità legata ad un artista che è stato in gara all’ultima kermesse musicale dell’Ariston. In occasione dell’intervista con Alessandro Cattelan a ‘Stasera c’è Cattelan’, Shablo, protagonista con ‘La mia parola’, ha svelato un retroscena legato ai fiori che vengono consegnati dopo ogni esibizione ai cantanti.

Shablo e l’esperienza a Sanremo 2025

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Stasera c’è Cattelan’ con Alessandro Cattelan, Shablo, protagonista a Sanremo 2025 con ‘La mia parola’, ha raccontato quella che è stata la sua esperienza alla kermesse musicale. In particolare l’artista ha sottolineato diversi aspetti, non solo positivi ma anche negativi.

Shablo – www.donnaglamour.it

Facendo in bilancio del suo Sanremo, l’artista ha detto: “Come è andata? Devo dire molto bene. È stata una bella esperienza, dai. Mi mancava, no? L’avevo fatto tanto tempo da dietro le quinte. È un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita e sono contento di averla fatta”.

Il retroscena sui fiori

Al netto del pensiero positivo, Shablo ha svelato qualcosa di molto particolare. Un gesto scaramantico, e per certi versi controverso, legato ai fiori. “Se sono arrivati consigli da altre persone che erano lì? Sì uno in particolare. In realtà da Giorgia che mi ha detto di buttare via i fiori subito, di lasciarli appena si esce dal palco perché portano molta sfortuna”.

Detto, fatto. Shablo ha speigato: “Anzi, colgo l’occasione per salutare Giorgia, che è un mito. Quando uscivo dalla scena li buttavo via subito, me ne sbarazzavo immediatamente […]”. Insomma, a quanto pare secondo alcuni artisti in gara, i famosissimi fiori di Sanremo porterebbero sfortuna. Sarà davvero così? Secondo noi no, almeno per Giorgia e, va detto, pure per Shablo, visto comunque il successo che i brani stanno avendo dopo la kermesse.