Heather Parisi diventa nonna bis: l’annuncio

Novità per Heather Parisi e non solo. La showgirl sta per diventare nonna bis. L’annuncio è arrivato sui social in modo inaspettato.

Al netto delle recenti polemiche avute a distanza con Myrta Merlino, Heather Parisi torna a far parlare di sé anche se in modo indiretto. Infatti, tramite i social, si è venuto a sapere che la showgirl sta per diventare nonna bis. Dopo Enea, figlio di Jacqueline Luna Di Giacomo, ecco anche Rebecca Manenti essere in dolce attesa.

Heather Parisi nonna bis: Rebecca Manenti incinta

Heather Parisi si appresta a diventare nonna per la seconda volta. La lieta notizia è arrivata dalla sua primogenita, Rebecca Manenti, che aspetta una bambina di nome Sole. A rivelarlo è stata sua sorella (sorellastra), Jacqueline Luna Di Giacomo, attraverso un post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua gioia per l’arrivo della nuova nipotina.

Heather Parisi – www.donnaglamour.it

Jacqueline, già madre del piccolo Enea avuto con il cantante Ultimo, ha condiviso alcuni scatti in cui è apparsa insieme alla sorella incinta, e ha accompagnato il tutto da una bella dedica video con tanto di didasclia: “La vita è bella bella bella davvero!”. Sole sarà quindi la seconda nipote della Parisi, che è già diventata nonna a dicembre scorso.

Il video e le reazioni

Sebbene le due sorelle siano apparse decisamente su di giri per questa bellissima notizia comunicata con un bellissimo video, da parte della Parisi non sembra esserci stata alcuna reazione. Per il momento nessun post, nessuna storia, neanche un like al messaggio della figlia più giovane. Un silenzio che lascia intendere la distanza affettiva che da tempo caratterizza il rapporto tra la madre e le sue due figlie.

Jacqueline e Rebecca condividono, appunto, la stessa madre ma non lo stesso padre. Rebecca è figlia di Giorgio Manenti, mentre Jacqueline è nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo.

Le due sorelle, pur avendo padri diversi, sono molto unite e vivono da anni in Italia, lontano dalla madre che risiede a Hong Kong. I rapporti tra Heather e Jacqueline sono notoriamente difficili, al punto che la giovane ha ammesso di non avere contatti con la madre da molto tempo. Anche dopo la nascita del piccolo Enea, la Parisi non ha mai fatto alcun cenno particolare al nipote.