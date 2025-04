Scintille a distanza tra Heather Parisi e Myrta Merlino: il duro sfogo

Botta e risposta e controattacco tra Myrta Merlino e Heather Parisi dopo alcune esternazioni della danzatrice criticate dalla giornalista.

La recente presa di posizione di Heather Parisi in merito all’obbligo di vaccinazione nei bambini ha visto Myrta Merlino opporsi durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda nelle ultime ore. Una situazione che ha generato un nuovo sfogo molto pesante della ballerina e soubrette che ha voluto fare delle precisazioni in merito scagliandosi contro la conduttrice.

Heather Parisi, la posizione sulle vaccinazioni

Nei giorni scorsi Heather Parisi aveva voluto dire la sua su un tema, evidemente, a lei molto caro: l’obbligo di vaccinazione nei bambini. La ballerina e soubrette, con un video messaggio sui social, aveva preso posizione sull’argomento generando non poche reazioni fin da subito con molto haters che l’aveva attacca.

Heather Parisi – www.donnaglamour.it

Il senso della Parisi non era quello di andare contro il vaccino ma un motivo diverso: “[…] Significa affermare il diritto ad essere considerati esseri pensanti con la capacità di decidere quello che è meglio per i nostri figli, sia esso il vaccino o il non vaccino […], aveva spiegato.

Il botta e risposta con Myrta Merlino

Eppure, le parole della Parisi non sono state ben comprese da molti, Myrta Merlino inclusa. La conduttrice di ‘Pomeriggio 5’, infatti, nel corso dell’ultima puntata ha commentato negativamente la presa di posizione della soubrette affermando, come riportato da Il Giornale e altri media: “Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza”.

Le parole della giornalista non sono quindi passate inosservate e hanno portato la Parisi a replicare duramente con uno sfogo social pesante. “Gentile Myrta Merlino. Ti ringrazio per l’attenzione che mi dedichi con continuità nella tua trasmissione Pomeriggio 5 su Canale 5”, ha esordito Heather. “Vorrei con questo mio intervento correggere alcune inesattezze, fatte sicuramente in buona fede, riportate nella puntata del 16 Aprile”.

E ancora: “Se avessi dato modo al tuo pubblico di vedere l’intero mio video senza tagliare arbitrariamente dopo la prima frase, tu e i tuoi ascoltatori avreste capito, senza particolari sforzi, che io non ho fatto disquisizioni medico-scientifiche, ma mi sono solamente dichiarata favorevole alla raccolta di firme per il referendum che chiede l’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica, lasciando che siano i genitori, su consiglio del medico di fiducia, a decidere quale sia la scelta migliore per i propri figli”, ha aggiunto ancora la donna.

Successivamente, la Parisi ha confermato la propria posizione con le debite precisazioni. Staremo a vedere se la Merlino vorrà ulteriormente intervenire sul tema.