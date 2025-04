Tramite un filmato condiviso sui social Benji, ovvero Benjamin Mascolo, ha confidato di essere alle prese con un periodo complicato.

Alcuni mesi fa, Benjamin Mascolo aveva parlato della diagnosi di autismo che i medici gli avevano finalmente fatto. Ora, il cantante del duo Benji & Fede è tornato a raccontarsi spiegando di essere alle prese con un momento complicato che lo vede da diversi giorni essere in conflitto con se stesso e non avere la forza di fare praticamente nulla.

I problemi di Benji con la depressione

Il giovane artista Benjamin Mascolo è tornato a parlare di salute mentale. Nello specifico, il cantante del duo Benji & Fede ha voluto affrontare con i suoi fan il momento complicato che, già in passato, lo aveva visto cadere vittima della depressione, una patologia che può impossessarsi della persona in diverse modalità.

Dal canto suo, il ragazzo aveva spiegato le difficoltà vissute in quei momenti che, va detto, di recente sembravano essere risolte. Ora, invece, ecco un piccolo campanello di allarme che ha visto l’artista parlare di un periodo complicato.

Il racconto ai fan: “Giorni difficili”, il video

Tramite un video pubblicato su TikTok, Mascolo ha detto: “Sto passando giorni difficili”. E ancora precisando quanto gli starebbe capitando: “Dovevo vedere un mio amico ma non ho avuto la forza di andare. Ma per fortuna non è un periodo triste. Anzi, è un periodo molto felice, pieno di cambiamenti e gioie. Proprio perché è un periodo felice, avere quattro o cinque giorni così, in cui faccio fatica a fare qualsiasi cosa, mi ricorda quanto la vita sia fatta di alti e bassi”.

Benji ha poi rivolto un pensiero diretto a chi lo segue e sostiene: “Vi dico tutto questo perché oggi ho fatto un pensiero, che è più facile da dire che da rispettare: io faccio spesso grandi danni nei giorni in cui mi sento così. Le cose che mi hanno danneggiato di più, nella vita personale e lavorativa, le ho sempre fatte quando stavo a pezzi […]”.

Successivamente Mascolo ha spiegato che grazie al percorso fatto ha compreso come questi momenti di down siano normali e possano capitare. La speranza è che durino poco e che si possa tornare a stare bene “con la consapevolezza che in un paio di giorni andranno via le nuvole e tornerà il sole”, ha concluso.