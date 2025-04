Caos social attorno ad Heather Parisi. La nota soubrette ha pubblicato un video che ha generato tantissime reazioni da parte degli haters.

Non solo le recenti polemiche sul suo conto dopo un botta e risposta a distanza con Magalli e Mariotto. Adesso, Heather Parisi è tornata al centro delle notizie di cronaca anche per un video contro l’obbligo vaccinale pediatrico che ha generato tantissime reazioni da parte degli haters che hanno chiamato in causa anche la sua situazione in famiglia legata ai rapporti che non sarebbero ottimali con la figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, da poco diventata madre.

Heather Parisi: il commento sull’obbligo vaccinale pediatrico

Non è certo la prima volta che Heather Parisi finisce al centro di una vera e propria bufera mediatica. Anche in questo caso il tutto è partito da una posizione molto discussa della donna in merito alle vaccinazioni. Nello specifico in merito all’obbligo vaccinale pedriatrico contro cui la soubrette ha affermato di essere.

La Parisi ha espresso la propria posizione dichiarando che essere contro tale obbligo vaccinale pediatrico non voglia dire, per forza, essere in generale contro i vaccini. Eppure, le sue affermazioni hanno ricevuto delle fortissime critiche.

Il botta e risposta con gli haters: il video

A corredo di un video pubblicato sull’argomento, la Parisi ha scritto: “Il 15 Giugno 2025 terminerà la campagna di raccolta firme per indire il referendum di iniziativa popolare #PERMIOFIGLIOSCELGOIO

volto all’abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle relative sanzioni pecuniarie e scolastiche”, si legge nel post. E ancora: “Combattere l’obbligo vaccinale pediatrico non significa essere contro i vaccini, o essere NO VAX. E tantomeno significa essere contro la scienza. Significa affermare il diritto ad essere considerati esseri pensanti con la capacità di decidere quello che è meglio per i nostri figli,

sia esso il vaccino o il non vaccino”, le sue parole. E ancora: “Sarà possibile firmare sia presso i banchetti posizionati nelle principali località italiane sia mediante sottoscrizione elettronica con SPID, CIE e CNS, in ogni caso gratuitamente e comodamente”.

Sotto al post pubblicato, però, ecco una vera e propria bufera con gli haters che si sono scatenati contro la Parisi ricordandole di fare la nonna piuttosto che pensare a queste campagne, facendo chiaro riferimento alla sua situazione in famiglia legata al rapporto che non sarebbe ottimale con la figlia Jacqueline, da poco diventare mamma. “Lascia perdere gli affari personali. Non ti riguardano e non conosci nulla della mia vita. Perché se un artista fa promozione (facendosi pagare) per i vaccini va bene, e se io la faccio per la libertà di scelta (senza ricevere nulla) non va bene? Perché?”, ha replicato la donna.