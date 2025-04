Crollo ascolti The Couple: solo 1,5 milioni di spettatori per Ilary Blasi. Per Amedeo Venza c’è il rischio di chiusura.

Il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, The Couple, è iniziato da appena una settimana ma già si legge la frase “chiusura anticipata“. Infatti, la seconda puntata di The Couple – Una Vittoria per Due andata in onda lunedì 14 aprile 2025 ha registrato un vero e proprio tracollo come dimostrano i numeri Auditel. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Rai Uno vince con Alberto Angela: ascolti tripli rispetto a Canale 5

Nonostante la presenza degli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, il programma ha registrato solo 1.557.000 spettatori e uno share del 13%, segnando un risultato deludente rispetto alla concorrenza.

Qui i dati Auditel della serata del 14 aprile.

💥𝐁𝐎𝐎𝐌! La cultura batte il trash.#Ulisse di Alberto Angela vince la serata con il 19,1% e oltre 3 milioni su Rai 1. La puntata su Londra segna +2 punti da lunedì scorso.



Su Canale 5 #TheCouple di Ilary Blasi crolla al 13% e 1.5 mln. Segna -5,6 dal debutto.#AscoltiTv pic.twitter.com/yrcGEiN0jP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 15, 2025

A dominare la serata, infatti, è stato ancora una volta Alberto Angela con il suo Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai Uno, che ha conquistato 3.040.000 spettatori con uno share del 19.1%. Il documentario culturale continua a ottenere consensi, confermandosi come uno dei programmi più amati dal pubblico del prime time.

Mentre The Couple incassa una pesante sconfitta, anche gli altri canali hanno ottenuto risultati significativi. Su Italia 1, il film Spider-Man 2 ha totalizzato 1.072.000 spettatori con uno share del 6.7%. Rai 2 con Obbligo o Verità ha registrato 722.000 spettatori (4.8%), mentre Rai 3 ha raggiunto 758.000 spettatori (4.9%) con Lo Stato delle Cose.

Ilary Blasi in difficoltà: cosa non funziona in The Couple

Il crollo ascolti The Couple segna un momento critico per Ilary Blasi, che per il momento pare non essere riuscita a conquistare il pubblico del lunedì sera. Le dinamiche del reality, forse ancora poco coinvolgenti, potrebbero non bastare a reggere la concorrenza. Il format sarà in grado di risollevarsi nelle prossime puntate o il flop è ormai inevitabile?

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, il reality sarebbe addirittura a rischio chiusura.