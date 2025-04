Eleonora Abbagnato parla di Diletta Leotta e chiarisce il rapporto con il marito Balzaretti: “La moglie sono io e basta”.

Eleonora Abbagnato torna all’attacco con alcune dichiarazioni rilasciate a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, in onda su Rai 2. L’étoile ha affrontato pubblicamente la questione che da tempo circola sul web e tra gli addetti ai lavori: la presunta gelosia nei confronti di Diletta Leotta, conduttrice nota per il suo carisma e per le curve esplosive. Ma scopriamo che cosa ha rivelato la ballerina.

Eleonora Abbagnato: “Diletta è esuberante, ma io sono la moglie”

L’origine del malinteso risalirebbe a un periodo in cui Leotta lavorava a DAZN, proprio al fianco di Federico Balzaretti, marito della Abbagnato ed ex calciatore, oggi dirigente sportivo.

Durante l’intervista, Eleonora Abbagnato ha ammesso di essere gelosa, sottolineando però che tra suo marito e Diletta non c’è mai stato altro che un rapporto professionale. “A Milano mi capitò di incontrarla e notai un’eccessiva confidenza tra lei e Federico. Mi presentai subito con fermezza: piacere, sono la moglie” ha raccontato la ballerina.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Nel corso dell’intervista, Eleonora Abbagnato non ha negato la bellezza e il fascino di Diletta Leotta, definendola “Una donna esuberante e consapevole del suo potere seduttivo“. Tuttavia, l’étoile ha voluto mettere subito in chiaro la sua posizione, sia con Leotta che con il pubblico: “La moglie sono io e basta“. Una risposta secca che rivela il forte senso di appartenenza e protezione nei confronti della propria famiglia.

La famiglia prima di tutto: Eleonora Abbagnato parla anche dei figli

Abbagnato ha anche confessato di aver sofferto per i meme circolati online che alludevano a un presunto flirt tra suo marito e la conduttrice: “Furono quei fotomontaggi a farmi impazzire” ha detto. Nonostante ciò, la fiducia tra lei e Federico resta solida: “Mi fido, ci amiamo ancora come il primo giorno“.

Durante l’intervista, spazio anche alla famiglia allargata formata insieme a Balzaretti. La coppia ha due figli, Julia e Gabriel, ma Eleonora ha ribadito il suo amore anche per Lucrezia e Ginevra, le figlie che il marito ha avuto da una precedente relazione: “Le ho accolte fin da subito come mie. Anche se mia madre era contraria, ho sposato anche loro“.