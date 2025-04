Sono stati protagonisti di diverse chiacchiere sul loro conto ma ora ecco la verità: l’annuncio social di Fedez e Clara sulla loro collaborazione.

Negli ultimi tempi, Fedez e Clara hanno acceso la curiosità dei fan con una serie di indiscrezioni che li vedevano protagonisti di un misterioso progetto comune. Dopo settimane di rumors e supposizioni, finalmente è arrivata la conferma ufficiale: i due artisti collaboreranno in un nuovo brano dal titolo “Scelte stupide”.

Fedez e Clara: i rumors e la nuova canzone

Sono state settimane di rumors e chiacchiere sul conto di Fedez e Clara ma alla fine la verità sul loro conto è arrivata. Come era pronosticabile, infatti, i due sono stati visti insieme molto spesso per questioni di lavoro. A pochi giorni dall’uscita ufficiale del loro brano, i due artisti hanno deciso di svelare un piccolo assaggio del progetto che li ha visti protagonisti in questi ultimi tempi.

Fedez – www.donnaglamour.it

Il rapper e la Soccini hanno pubblicato un breve spoiler del videoclip che accompagnerà l’uscita della canzone. Il teaser, caricato sui rispettivi profili Instagram, ha mostrato un’atmosfera intensa e cinematografica, con i due protagonisti immersi in una narrazione carica di tensione emotiva.

La notizia ha immediatamente infiammato i social, dove in molti si erano già accorti della crescente intesa tra il rapper milanese e la giovane cantante, recentemente salita alla ribalta grazie al suo talento e alla sua energia.

L’annuncio social di “Scelte stupide”

È stato proprio attraverso un post condiviso su Instagram che Fedez e Clara hanno quindi ufficializzato il progetto. Il loro brano si chiama “Scelte stupide” e sarà disponibile da venerdì. Il breve video pubblicato sui social ha subito catturato l’attenzione dei fan, mostrando un’anteprima del mood che caratterizzerà la clip. Molto probabile che i due artisti si siano molto divertiti a lavorare insieme su questo pezzo, nato dalla volontà di sperimentare e di fondere i rispettivi stili musicali.

La collaborazione rappresenta un momento significativo per entrambi: Fedez torna a presentarsi con una nuova proposta dopo mesi di attesa e il successo a Sanremo di “Battito”, mentre Clara consolida la sua ascesa nel panorama musicale italiano.