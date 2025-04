Dopo alcune voci sul loro conto, ecco la verità che riguarda il rapporto tra il rapper Fedez e la giovane cantante Clara.

Tutto era partito da una foto con tanto di didascalia “questa è grossa”. Da quel momento si era acceso un rebus decisamente curioso su Fedez e una misteriosa donna al suo fianco. Ora, ecco tutta la verità: come già spoilerato in passato, quella ragazza accanto al rapper era Clara. Adesso, i due sono tornati a farsi vedere insieme e a spiegarne bene il motivo è stato il settimanale Chi.

Fedez e Clara: la foto del mistero

Come anticipato, i rumors su Fedez e Clara erano partiti da una curiosa foto pubblicata dal rapper nella quale aveva scritto: “Questa è grossa”. In quello scatto si intravedeva lui con una donna girata di spalle che, in un primo momento, non si era palesata ufficialmente. Solo dopo diverse voci si era compreso che quella ragazza fosse, appunto, Clara.

Attenzione, però. In questo caso le voci di presunto flirt devono essere placate sul nascere. Infatti, al netto di quello che potrebbe essere sembrato, almeno all’inizio, tra i due non sarebbe in corso alcun tipo di relazione, fatta eccezione per quella professionale.

Il rapporto tra i due artisti: la verità

Ebbene sì, perché nonostante alcuni recenti avvistamenti ben documentati dal settimanale Chi, il rapper e la giovane cantante starebbero portando avanti solo un rapporto di lavoro. Come spiegato dal media, che ha pizzicato i due in compagnia tra amici, uscite e cene insieme, la realtà sarebbe abbastanza evidente.

“Ieri sera, infatti, hanno approfittato di una serata di primavera della design week per fare le ore piccole. Dopo cena, infatti, la serata è proseguita… in discoteca! Hanno preso un tavolo all’Armani Privè insieme al gruppo di amici. E anche se sui social c’è chi giura di averli visti ballare in sintonia e addirittura in atteggiamenti intimi, culminati in un bacio. Clara è fidanzatissima e innamorata del suo Jacopo, con cui è volata a Tokyo qualche settimana fa!”, ha fatto sapere il giornale nella sua versione online in attesa del prossimo numero dove ci saranno tutte le varie foto del caso.

Insomma, Chi è certo: “I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate”.