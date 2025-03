Fedez e la “donna misteriosa”: il rapper ha pubblicato una storia enigmatica su Instagram con una figura femminile di spalle. Chi è?

Nel pomeriggio di ieri, mentre Chiara Ferragni si preparava per assistere al concerto di Jovanotti, Fedez ha condiviso una storia su Instagram che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan (e non solo). Nell’immagine, scattata nel suo studio di registrazione, il rapper appare di spalle accanto a una donna non identificata, accompagnando il tutto con la didascalia: “Questa è grossa“.​

Questo “enigmatico” post ha scatenato una vera e propria caccia all’identità della misteriosa figura femminile, con numerose ipotesi che hanno iniziato a circolare sui social media.

Fedez e la “donna del mistero”: si tratta di Clara?

La teoria più accredita sui social vede la cantante Clara come la possibile “donna del mistero” del rapper. Il motivo? Trova fondamento in diversi elementi. Innanzitutto, l’artista ha recentemente elogiato la performance del rapper al Festival di Sanremo 2025 durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“.

Inoltre, nella stessa giornata della pubblicazione della storia di Fedez, l’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in uno studio di registrazione, sebbene diverso da quello del rapper. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente le speculazioni su una loro possibile collaborazione.​ È importante sottolineare che, al momento, non ci sono conferme da nessuno dei due artisti.

Le teorie più improbabili: Chiara Ferragni o Irene Guissani

Oltre alla teoria che coinvolge Clara, sono emerse altre ipotesi sull’identità della donna nella foto. Alcuni utenti hanno suggerito che potrebbe trattarsi di Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. Tuttavia, osservando attentamente l’immagine, la fisicità e il colore dei capelli della donna sembrano differire da quelli dell’influencer, rendendo questa ipotesi poco plausibile.​

Un’altra teoria vedrebbe protagonista l’attrice Irene Giussani, nota per aver interpretato la personificazione della depressione nel videoclip “Battito“. Anche qui, sembra essere altamente improbabile. Secondo voi, chi è la donna che compare nella storia su Instagram del rapper?