Tony Effe ha ricevuto il tapiro d’oro dopo aver risposto alle critiche mosse da Valerio Scanu sul suo modo di cantare.

Nella puntata di martedì 11 marzo di Striscia la Notizia, Tony Effe ha ricevuto il suo secondo tapiro d’oro. Il cantante ha accettato il premio dopo che il collega Valerio Scanu lo ha criticato per la sua esibizione a Sanremo 2025, accusandolo di non saper cantare.

Tony Effe e la frecciatina a Valerio Scanu

Nel corso del servizio, Tony Effe si è dimostrato molto disponibile nei confronti dell’inviato Valerio Staffelli e ha ritirato il premio divertito.

Tuttavia, il rapper ha sfruttato l’occasione per lanciare una frecciatina al collega Valerio Scanu: “Io lavoro tutti i giorni a differenza di Valerio. Lui ha vinto Sanremo 2010, sono passati 15 anni, cerchiamo di evolverci!“.

Il cantante ha quindi deciso di proseguire: “Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica. Di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca***, tipo ‘sto Valerio Scanu“.

Lo scontro tra Tony Effe e Fedez

Tony Effe, però, non ha solamente dovuto far fronte alle critiche mosse da Scanu. Infatti, il rapper è stato negli ultimi mesi coinvolto in un dissing con il collega Fedez. Lo scorso autunno i due cantanti avevano pubblicato delle canzoni con l’intento di criticare la controparte.

Il brano di Tony “Chiara” e quelli di Fedez “L’infanzia difficile di un benestante” e “Allucinazione collettiva” avevano sollevato l’opinione pubblica, creando una frattura nel pubblico italiano.