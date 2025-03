Addio al famoso direttore artistico: è morto a soli 53 anni

È morto a 53 anni il fondatore e direttore artistico del C2C Festival di Torino, Sergio Ricciardone, a seguito di una malattia.

Dopo il terribile lutto che ha colpito Gino Paoli, il mondo della musica e dell’intrattenimento perde un altro pezzo pregiato. È morto a 53 anni il fondatore e direttore artistico del Club to Club Festival di Torino, Sergio Ricciardone, a seguito di una malattia. A darne notizia, gli organizzatori dell’evento con un post social molto forte.

Morto Sergio Ricciardone: l’annuncio

Sono ore di grande tristezza per il mondo della musica e dello spettacolo. Sergio Ricciardone è morto nelle scorse ore, dopo una malattia fulminante, all’età di 53 anni. L’uomo era il direttore artistico di Club to Club, il festival internazionale della musica di Torino, uno degli eventi più importante e apprezzati della città piemontese.

Gli organizzatori dell’evento hanno annunciato la dipartita dell’uomo tramite un post social molto sentito: “In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale. La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà. ‘Attraverso le asperità sino alle stelle'”.

La carriera

Nel corso della sua importante carriera nel settore dello spettacolo e della musica, Ricciardone era considerato un volto molto importante avendo lavorato come consulente progettuale per diversi brand e istituzioni culturali. Nel 2017, era stato incaricato dalla Fondazione Crt di curare il palinsesto musicale degli eventi di lancio delle Officine Grandi Riparazioni, in occasione della loro riapertura. Ma non solo. L’uomo è stato direttore artistico e fondatore del festival C2C e il suo impegno aveva contribuito a portare negli anni all’evento artisti importanti. Erano, infatti, passati dal Club to Club, personaggi come Aphex Twin, Franco Battiato, Thom Yorke, Kraftwerk, Arca e tanti altri.