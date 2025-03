Uomini e Donne, la sfida tra Gianni e un cavaliere: “Un figo pazzesco!”

Momento di grande divertimento a Uomini e Donne dove Gianni Sperti e un cavaliere sono stati protagonisti di una sfida mozzafiato.

Ha di recente raccontato alcuni dei momenti difficili vissuti nella sua vita. A Uomini e Donne, però, Gianni Sperti mette sempre in mostra il lato più divertente e felice. La conferma è arrivata anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda dove il ballerino e opinionista ha accettato una sfida a passi di danza contro un cavaliere del trono over.

Uomini e Donne: la sfida tra Gianni e Giuseppe

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, in studio si è preso la scena il cavaliere Giuseppe, diventato un vero e proprio “personaggio”. In questo senso, anche con gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si è instaurato un rapporto di “odio e amore”. In questa ottica è da leggere la divertente sfida che è stata messa in scena in studio proprio tra l’uomo del trono over e il mitico Gianni.

Il cavaliere over, forte del suo talento nel ballo, ha lanciato una frecciatina a Sperti invitandolo a sfidarlo nella danza. In questo senso, Giuseppe ha spiegato che, secondo lui, il noto ballerino non sarebbe stato in grado di reggere determinati ritmi ballando con una dama sempre del trono over. Gianni, dal canto suo, non si è fatto lanciare due volte il “guanto”…

Le reazioni: chi vince

Sperti e Giuseppe si sono quindi sfidati a colpi di danza nello studio di UeD lasciando tutti stupiti e divertiti. In studio non sono mancati i sorrisi e anche sui social le varie clip del programma sono diventate virali. Chi ha vinto? Secondo diversi utenti, Giuseppe ha dimostrato di sapere il fatto suo: “Un figo pazzesco! Ha vinto”, ha commentato un fan del cavaliere. “Per me ha ballato meglio lui di Gianni”, ha detto un altro. “Va dato merito a Sperti di aver accettato e di essersi messo in gioco. La sua tecnica è unica”, ha detto un fan.