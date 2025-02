Protagonista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Gianni Sperti ha parlato della sua vita, tra momenti di down e rinascita.

In una passata intervista a Verissimo aveva raccontato la triste storia di sua sorella. Adesso Gianni Sperti è tornato nel salotto di Silvia Toffanin per svelare ulteriori passaggi fondamentali della sua vita. Non solo l’attualità positiva ma anche molti momenti down vissuti: dall’addio a Paola Barale alle problematiche legate a psiche e corpo.

Gianni Sperti e la storia con Paola Barale

Presente come ospite a Verissimo, Gianni Sperti ha parlato a lungo della sua storia d’amore con Paola Barale. Un rapporto che non ha faticato a definire il più importante della sua vita. “Non ho mai detto il motivo per cui è finito il matrimonio perché non credo sia giusto. La colpa è al 50 per cento”, ha spiegato il ballerino a Silvia Toffanin.

Paola Barale – www.donnaglamour.it

“Io credo di avere delle colpe, ad esempio, non credo di essere stato abbastanza forte da imporre la mia personalità, ma ero giovane, sei anni più piccolo di lei e con una differenza forte a livello economico. Non prendevo iniziative, perché per me non era giusto voler fare qualcosa con i soldi degli altri, però, quando è finita ero ancora innamorato. Lei è stata la donna più importante che abbia mai amato nella vita”, ha ribadito ancora con forza Sperti.

Le difficoltà e la rinascita

Tra i vari passaggi dell’intervista a Verissimo, anche quelli deligati relativi al momento di maggiore difficoltà vissuto, appunto, dopo l’addio alla Barale. “Dopo la separazione, non riuscivo più a dormire, non stavo bene. Quindi, andavo a ballare, in discoteca, ho conosciuto le ‘notti brave’, ma, quando tornavo a casa, non riuscivo a dormire”.

Per fortuna per Sperti qualcosa cambiò grazie al lavoro e agli show televisivi: “La mia rinascita arrivò prima di essere chiamato per La Talpa, perché decisi di riprendere in mano la mia vita”, ha detto. “Chiamai un personal trainer, un dietologo e mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili ed eccomi qui”, ha raccontato.