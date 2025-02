Dopo il Festival di Sanremo 2025, Fedez è pronto a ripartire con la sua musica. L’annuncio social del rapper che “torna a casa”.

La reazione furiosa dopo un insulto ricevuto verso Chiara Ferragni ma anche una bellissima notizia arrivata proprio in questi minuti. Fedez “torna a casa” e lo fa a livello lavorativo annunciando un proprio concerto che sa di vera e propria rinascita. Il rapper ha comunicato tutto via social con un lungo messaggio molto sentito.

Fedez in concerto: l’annuncio

Dopo le polemiche per le questioni legate alla sua vita privata, Fedez è tornato protagonista con la musica a Sanremo e la sua canzone ‘Battito‘ che è stata un vero e proprio successo. Per il rapper se non si tratta di una rinascita poco ci manca e in questo senso è da accogliere positivamente il recente annuncio dato via social.

Fedez – www.donnaglamour.it

“IL RITORNO A CASA“, ha scritto Federico in un post su Instagram per dare l’aggiornamento ai suoi fan. “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi”.

Le parole e la rinascita

Le parole del rapper sono poi andate avanti facendo capire l’importanza di questa scelta di rimettersi in gioco al 100% con la musica: “Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”.