Fedez reagisce furiosamente a un insulto su Chiara Ferragni a Sanremo. Il rapper trattenuto dal bodyguard. Scopri cosa è successo.

Si è conclusa una settimana intensa per i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025, e tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è Fedez, che ha concluso la sua esperienza con un quarto posto e un grande successo di pubblico per il brano “Battito“. Tuttavia, il rapper è finito finito al centro dell’attenzione per un episodio fuori dal palco che ha acceso il dibattito sui social.

Fedez: il video dello scontro in strada

Nelle scorse ore, un video condiviso da Selvaggia Lucarelli su Instagram ha mostrato Fedez perdere le staffe per un commento offensivo rivolto alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Nel filmato si vede il rapper mentre urla contro un ragazzo che, per provocarlo, ha gridato: “Chiara Ferragni me la dà“. L’intervento tempestivo della sua guardia del corpo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

La critica di Selvaggia Lucarelli

La giornalista Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per commentare l’accaduto, sottolineando l’incoerenza del comportamento di Fedez. “Questa scena mi fa molto ridere, per due motivi: a) ha già abbandonato la versione da palcoscenico di Ra1 “cane bastonato” e va fermato dalle sue bodyguard sennò si mette di nuovo nei guai; b) difende l’onore di sua moglie da un deficiente che dice: “Chiara Ferragni me la dà” ma consente al suo amichetto di sm**darla in ogni modo da mesi su lavoro e vita privata. Che eroe“, ha scritto su Instagram.

Al momento, Fedez non ha ancora commentato l’episodio, ma la vicenda ha già scatenato reazioni contrastanti tra i suoi fan e detrattori. Non resta che attendere per capire se il rapper deciderà di esprimersi ufficialmente su quanto accaduto.